MotoGP | GP Thailandia: le info e gli orari del primo appuntamento del Mondiale

Sulla pista della Thailandia sta per andare in scena il primo appuntamento della stagione 2025 di MotoGP, che vedrà molti cambiamenti sulla griglia di partenza, tra cambi di casacca e nuovi arrivati sullo schieramento.

Nuova stagione di cambiamenti e di incognite

Con il nuovo anno arrivano molte novità sulla griglia di MotoGP, a partire da molti nuovi look dei piloti della massima serie. Grande assente di questo round sarà Jorge Martín, che è stato protagonista di un altro infortunio a pochi giorni dall'inizio della stagione e che si somma a quello già sostenuto nel corso del primo giorno di test a Sepang. Non ci sarà quindi il campione del mondo in carica, che si prenderà ulteriore tempo per recuperare la forma fisica e tornare in pista in sella all'Aprilia RS-GP insieme al suo nuovo compagno Marco Bezzecchi. A sostituire il campione spagnolo sarà Lorenzo Savadori, test rider ufficiale che subentrerà nel ruolo di pilota factory in occasione del Gran Premio thailandese.

Il cambio più eclatante e più atteso è sicuramente quello di Marc Márquez, che correrà per la prima volta in veste di pilota ufficiale del team Ducati Lenovo in occasione del Gran Premio di Thailandia. Verrà affiancato all'interno dei box dal due volte iridato Pecco Bagnaia, in attesa di vedere in che modo si svilupperanno le dinamiche tra i due campioni e come saranno le prestazioni della Ducati GP25 del team di Borgo Panigale. Pronti a tornare a competere per le posizioni alte della classifica sono i due piloti Yamaha Fabio Quartararo e Alex Rins, che durante i test hanno già fatto vedere dei miglioramenti nelle prestazioni della M1 e che si dicono più che pronti per portare la moto giapponese ai risultati ottenuti fino al 2022.

Aria di cambiamento anche in casa Prima Pramac, con il passaggio da Ducati a Yamaha e l'arrivo nel team di un duo di piloti completamente inedito e composto da Jack Miller e Miguel Oliveira, entrambi pronti a riscattarsi dei risultati della scorsa stagione. Osservati speciali anche i portabandiera KTM, pronti a portare prestazioni in pista e di risollevare il brand dal vortice di problemi finanziari che si sono presentati nell'ultimo periodo. Pedro Acosta debutterà in Thailandia sulla moto ufficiale dopo la scorsa stagione da rookie nel team GasGas, affiancando l'ormai veterano della casa austriaca Brad Binder, a digiuno di vittorie dalla Gara Sprint del Gran Premio di Jerez 2023. Nel team satellite di KTM - ad oggi rinominato Tech 3 - correranno Maverick Viñales e Enea Bastianini, quest'ultimo reduce da un 2024 non florido in Ducati Lenovo.

La pista di Buriram sarà inoltre il teatro del debutto dei tre rookies della stagione 2025: nel team Gresini entrerà Fermín Aldeguer, già protagonista nel corso dei suoi anni in Moto2 e artefice di tempi degni di nota durante le prime sessioni di test. Lo affiancheranno il campione del mondo 2024 della classe di mezzo Ai Ogura, in sella alla moto del team Aprilia Trackhouse e Somkiat Chantra, il nuovo pilota di casa Honda LCR.

Il circuito di Buriram

Credits: MotoGP.com

Lunghezza: 4,55km

Curve: 12 (7 a destra e 5 a sinistra)

Rettilineo più lungo: 1km

Distanza gara Moto3: 19 giri (86,53km)

Distanza gara Moto2: 22 giri (100,19km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 13 giri (59,202km)

Distanza gara MotoGP: 26 giri (118,4km)

MotoGP | GP Thailandia: gli orari del weekend

Per tutta la durata del primo weekend di MotoGP dell'anno in Thailandia sarà possibile seguire l'azione in pista su Sky Sport MotoGP (ch. 208), mentre in chiaro su TV8 verranno trasmesse in diretta tutte le sessioni di qualifica del sabato e in differita le gare della domenica.

Ricordiamo inoltre che LiveGP.it andrà in diretta sulle proprie piattaforme social per raccontare il Gran Premio di Thailandia 2025: di seguito gli orari completi di tutto il weekend:

Giovedì 27 febbraio

12:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 28 febbraio

3:00 | Moto3 FP1

3:50 | Moto2 FP1

4:45 | MotoGP FP1

7:15 | Moto3 Practice

8:05 | Moto2 Practice

9:00 | MotoGP Practice

Sabato 1 marzo

2:40 | Moto3 FP2

3:25 | Moto2 FP2

4:10 | MotoGP FP2

4:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

6:50 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

7:45 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

9:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 2 marzo

4:40 | WUP MotoGP

6:00 | Gara Moto3 (differita su TV8 alle 11:05)

7:15 | Gara Moto2 (differita su TV8 alle 12.15)

9:00 | Gara MotoGP (differita su TV8 alle 14:05)

Valentina Bossi

