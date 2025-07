MotoGP | GP Repubblica Ceca, Sprint di apprendistato per Martín: "Mi sento bene"

Sabato di apprendistato per Jorge Martín. Il campione del mondo in carica ha chiuso la Sprint MotoGP in undicesima posizione. Una giornata caratterizzata da una partenza eccellente, salvo poi perdere delle posizioni nella corsa.

Il ritorno in MotoGP e l'accesso al Q2 in qualifica

Jorge Martín è tornato questo weekend nel paddock di MotoGP dopo il terribile infortunio subìto nel corso del Gran Premio del Qatar. L'ennesimo stop che ha compromesso l'intera stagione del campione spagnolo. Nel venerdì di libere, Martín si è dimostrato a proprio agio con la moto ed è riuscito a conquistare l'accesso al Q2 per le qualifiche del sabato. Nella mattinata di oggi, il pilota Aprilia ha conquistato la dodicesima posizione nella sessione di qualifiche. Un buon risultato, considerando il dolore ancora persistente alla mano infortunata e al poco tempo in cui Martín è riuscito a guidare la moto.

Sprint di apprendistato: “Ho bisogno di girare”

Nella Sprint di oggi Jorge Martín ha chiuso in undicesima posizione. Una corsa caratterizzata da una partenza eccellente, che lo ha portato fino alla settima posizione. Purtroppo, però, il pilota spagnolo ha perso delle posizioni in classifica terminando la gara fuori dalla top ten. Una ricaduta in classifica più che normale, causata dal poco feeling con la sua Aprilia. Ovviamente, questo è solo il primo Gran Premio della stagione per il #1, il quale lavorerà sodo per tornare ai livelli che gli hanno permesso di diventare campione del mondo nel 2024.

Ecco le parole del pilota spagnolo, al termine della gara:

Sono molto felice di tornare in gara, è stupendo. Ero un po' nervoso prima, ero spaventato per la partenza, perché pensavo che la qualifica potesse andare meglio Ero molto concentrato, ho provato a fare una buona partenza e mi sono ritrovato sesto alla prima curva. Penso che nei primi due o tre giri avevo qualcosa di più per superare Marco [Bezzecchi, ndr], ma ho pensato che fosse meglio stare dietro, provare a imparare le linee. Ho fatto dei giri dietro di lui perché sta guidando perfettamente la moto. Penso che la squadra stia imparando come aiutarmi, oggi è stata una buona giornata perché nel long run sono migliorato rispetto alle prove libere, quindi sappiamo perfettamente dove fare un altro passo in avanti per continuare a crescere per domani.

Un sabato quindi che si può considerare di apprendistato per il campione del mondo, che deve recuperare la mezza stagione persa a causa dei due infortuni rimediati ed ancora conoscere a fondo la moto, per tornare il pilota di un anno fa. Come ha dichiarato lo stesso Martin:

Ora c'è un po' di tutto, la fiducia sta arrivando, anche negli ultimi giri sono migliorato nei primi due settori, perché sto migliorando ad ogni giro che passa. Il setup che avevo oggi rappresenta un limite per me in questo momento, ma la squadra sta imparando a conoscermi. Ora non importa se finisco undicesimo, quarto o quinto: non mi interessa. L'importante è fare giri e crescere. Il fisico sta migliorando, oggi la parte destra del corpo era affaticata, ora tutto è come un tetris per capire la posizione. Mi sento bene, ho solo bisogno di continuare a girare.

Non resta che aspettare domani con il Gran Premio per vedere la reale condizione del campione.

Federica Passoni

