Formula Regional | Budapest, gara-2: Taponen centra la doppietta e riaccende il campionato

Sì è definitivamente sbloccato Tuukka Taponen, che concede il bis nella seconda gara Formula Regional by Alpine a Budapest. Il finnico ha confermato la pole position davanti a Rafael Camara, leader di campionato, ed il nostro Brando Badoer, al terzo piazzamento consecutivo in top tre.

Taponen regola Camara in gara-2 a Budapest

All’Hungaroring si completa un weekend perfetto per l’accoppiata R-ace GP – Tuukka Taponen. Il vincitore FRMEC ha dominato il fine settimana, rispondendo allo straripante inizio di stagione del pilota FDA Rafa Camara. Il brasiliano si è comunque piazzato secondo, posizione strappata al pari-marca Ugo Ugochukwu, finalmente ingaggiato nelle posizioni di vertice.

Ad approfittare del duello in casa Prema Racing Brando Badoer. A far seguito a due secondi posti (ieri ereditata dopo la penalità inflitta a David), la terza piazza odierna permette al trevigiano di consolidarsi terzo anche nella classifica piloti.

Dopo una partenza fulminea e una gara condotta per gran parte in seconda posizione, è scivolato quarto Ugo Ugochukwu, mostrando i primi lampi della sua stagione. La buona giornata Prema, seppur non condita da una vittoria, è confermata dalla quinta piazza di James Wharton. Alessandro Giusti si conferma costante tagliando il traguardo in sesta posizione, davanti ad Enzo Deligny.

In ottava posizione Pedro Clerot, davanti a Theophile Nael e Matteo De Palo, alla seconda top ten stagionale. La corsa ha subito un periodo di neutralizzazione a seguito dell’incidente tra Nicola Lacorte e l’unica rappresentante del team Iron Dames, Marta Garcia. Diciannovesima e ventesima posizione rispettivamente per gli altri due italiani Valerio Rinicella e Giovanni Maschio.

La nuova classifica

Dopo il round 4 resta abbondante il vantaggio di Rafael Camara, ora leader con 169 punti rispetto ai 113 di Taponen. Il terzo posto di oggi permette a Badoer di staccare Giusti, con ora l’italiano in vantaggio di 7 punti. Evan Giltaire il migliore tra i rookie, quinto assoluto con 53 punti. Il Mugello la prossima tappa del campionato europeo Formula Regional, il 12-14 luglio.

Aggiornamento

5 secondi di penalità a Rafael Camara a seguito del contatto con Ugochukwu. Il brasiliano scivola al settimo posto, Badoer secondo e Ugochukwu al primo podio nella serie europea.

Samuele Fassino