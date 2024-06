Formula Regional | Budapest, gara-1: Taponen guida la doppietta R-ace, Badoer a podio

Tuukka Taponen prova a cambiare le sorti del campionato europeo Formula Regional by Alpine vincendo gara-1 a Budapest. Sul toboga ungherese il finnico ha concretizzato la pole position ottenuta in un turno di qualifica bagnato. Ancora un’ottima prestazione per Brando Badoer, terzo ed al suo secondo podio di fila.

Doppietta R-ace GP a Budapest

Dopo una qualifica scombinata dalla pioggia, Tuukka Taponen dà riprova della sua crescita nella categoria, vincendo per la seconda volta consecutiva gara-1. Il pilota finnico ha gestito la leadership sul compagno di colori Zachary David prima di segnare il giro più veloce della corsa all’ultima tornata. Massimo punteggio nella classifica team per la squadra francese, con il solo Badoer ad impensierire un clamoroso 1-2.

Brilla ancora Badoer

È stato proprio il nostro Brando Badoer e tentare l’attacco su Zachary David nel corso della terzultima tornata, azione non andata a buon fine. Il secondo piazzamento a podio consecutivo del trevigiano è la riprova dell’ulteriore salto di qualità compiuto negli ultimi due round, confermato dalla brillante prestazione sul bagnato nella qualifica della mattinata.

La peggior qualifica della stagione ha costretto il leader indiscusso di campionato alla rimonta. Rafael Camara è risalito sino alla quarta posizione, a conferma della velocità in mano al brasiliano anche sul circuito magiaro. In quinta posizione Alessandro Giusti, approfittando del caos creato dal tentativo di sorpasso di Brando Badoer, l’alfiere francese è riuscito in extremis a guadagnare una posizione su Enzo Deligny, quarto per buona parte della corsa.

Dietro ad Evan Giltaire, settimo, una delle battaglie più appassionanti della gara: Enzo Peugeot e James Wharton si sono sfidati a ogni staccata, con il francese capace di difendere per l’intera durata di gara la settima posizione sul pilota Prema. Ultima posizione a punti per la terza vettura veneta, quella affidata a Ugo Ugochukwu.

Ancora un duello ravvicinato, per fortuna senza contatti in questa occasione, tra Valerio Rinicella (tredicesimo) e Matteo De Palo, protagonista di un testacoda nelle fasi finali della corsa. Quindicesima posizione per Nicola Lacorte, ventesimo Giovanni Maschio.

Domani si assegnano gli ulteriori 25 punti di questo fine settimana. Il turno di qualifica che decreterà l’ordine di partenza scatterà alle 08:30, alle 15:50 il via di gara-2.

Samuele Fassino