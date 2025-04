CIV | Misano, Superbike Gara 1: Pirro out, Delbianco ringrazia e vince

Buona la prima per Alessandro Delbianco nel Dunlop CIV Superbike. Il pilota DMR Racing si prende la prima gara della stagione 2025 in maniera dominante, precedendo sul podio le due Ducati di Luca Vitali e Davide Stirpe. Scivolato al quarto giro il #1 Michele Pirro, che chiude 15° assoluto ma 8° nel CIV SBK.

Pirro subito out, Delbianco ne approfitta

Il tanto atteso duello tra Alessandro Delbianco e Michele Pirro per il titolo del CIV Superbike 2025 non è nemmeno cominciato. Il deca-campione italiano di Ducati si è steso al quarto giro della corsa mentre si trovava in 2ª posizione e stava inseguendo il rivale. La più classica delle scivolate al Tramonto per Pirro, lesto poi a riprendere la via della pista e concludere la gara in 8ª posizione nella propria categoria, 15ª assoluta. Delbianco è parso in una forma spaventosa: dopo il 1'34" della mattinata in qualifica ed aver donato il premio della Motosprint pole position alla famiglia del compianto collega Christian Caramia, il #52 ha pure demolito il record in gara che apparteneva proprio a Pirro. Settima vittoria di carriera per Delbianco e 25 punti preziosissimi nella rincorsa al titolo.

Vitali torna sul podio, che debutto per Stirpe sulla Production Bike

Una seconda posizione a tratti inaspettata per Luca Vitali: il neo-pilota Broncos Team, dopo diversi anni passati in Honda, ha fatto centro al primo colpo con la Panigale V4R. Nonostante una partenza non ottimale, il #70 ha saputo rimontare e sfruttare le difficoltà di Samuele Cavalieri all'ultimo giro (era 2° e ha chiuso 4° in SBK, ndr) e la caduta di Nicholas Spinelli. Prima storica vittoria per la classe Production Bike va a Davide Stirpe, prima posizione nella classe Production nonché terzo assoluto. Il podio della categoria Superbike è chiuso dal debuttante Gabriele Giannini, alla prima uscita con la CBR1000RR. Il campione del National Trophy ha chiuso la scorsa stagione in maniera disastrosa nell'esperienza mondiale WorldSSP.

Saltarelli e Russo, un podio Production Bike d'esperienza

Il podio della Production Bike, la classe più giovane dell'intero Dunlop CIV, è completato da due piloti d'esperienza. Simone Saltarelli ha chiuso alla grande la prima gara con Aprilia in 2ª posizione di classe davanti a Riccardo Russo, a sua volta alla prima esperienza con la BMW M1000RR. Alessandro Andreozzi è 5° in Superbike, mentre il debuttante Matteo Morri ha chiuso al 4° posto in Production Bike.

CIV | Misano: i risultati di Gara 1 Superbike

Da Misano - Valentino Aggio

