Sky Motori svela la programmazione 2024: entra Vicky Piria, esce Federica Masolin

Nell'ambito di una conferenza svoltasi oggi a Vignate ed aperta ad una parte della stampa di settore, Sky Sport ha svelato la programmazione motori per la stagione 2024 e la squadra che sarà protagonista nelle dirette di F1 e MotoGP. Tra le principali novità, da segnalare gli innesti di Vicky Piria e Davide Camicioli al posto di Federica Masolin e Davide Valsecchi, mentre tra le moto sarà Giovanni Zamagni a sostituire Antonio Boselli come inviato ai box. Previste oltre 400 gare in 42 weekend, anche se mancheranno all'appello, oltre alla Formula E, anche il Mondiale Endurance e il GT World Challenge.

Sky F1, saluta anche Federica Masolin

C'era grande curiosità per capire chi fossero i volti nuovi individuati dalla pay-tv per sostituire la consolidata coppia formata da Federica Masolin e Davide Valsecchi, ormai da diversi anni presenti nella squadra F1 e tra i personaggi più apprezzati dal pubblico. Mentre l'ex-campione GP2 aveva ufficializzato attraverso un messaggio sui social la propria separazione dall'emittente (anche se continuerà la sua collaborazione con F1 TV), la bravissima giornalista milanese continuerà il proprio percorso dedicandosi quasi esclusivamente al calcio, anche se non mancheranno sue incursioni nel corso dell'anno sotto forma di speciali.

Vicky Piria e Davide Camicioli le new entry

Ad entrare nella squadra Sky F1 ci saranno quindi Vicky Piria, pilota e influencer reduce dalle esperienze maturate a Mediaset, e Davide Camicioli, quest'ultimo già volto noto della pay-tv soprattutto nell'ambito della MotoGP. Confermati al commento Carlo Vanzini affiancato da Marc Genè e Roberto Chinchero, mentre oltre a Matteo Bobbi per la parte tecnica ci sarà anche il valido supporto di Ivan Capelli. Confermatissima anche la presenza dell'insostituibile Mara Sangiorgio dai box. Per quanto riguarda la MotoGP al timone della cabina di commento ci saranno come sempre Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre la novità principale riguarda l'innesto di Giovanni Zamagni in qualità di pit reporter in sostituzione di Antonio Boselli, recentemente passato a capo della comunicazione motorsport di Piaggio.

In chiaro su TV8 le gare di Imola e Monza

La programmazione per il Mondiale di Formula 1 2024 di Sky Motori prevede naturalmente la copertura completa dei 24 weekend di gara con la trasmissione in diretta riservata ai soli abbonati. Solo i round italiani di Imola e Monza potranno usufruire di una copertura in chiaro su TV8 al pari delle sei gare Sprint, mentre tutte le altre saranno trasmesse in differita. Secondo quanto reso noto nel comunicato stampa, Sky “aprirà le porte del suo rinnovato Remote Garage, lo studio virtuale che, dopo il debutto di un anno fa, tornerà con una versione aggiornata e avanzatissima”.

Niente Formula E, WEC e GT World Challenge su Sky

Saranno previste un totale di 1300 ore tra eventi live, studi e rubriche, con la conferma (oltre alle due serie regine a quattro e due ruote) di Superbike, IndyCar, Mondiale Rally, FIM Women’s Motorcycle World Championship, F1 Academy e i monomarca Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e Lamborghini Super Trofeo Europa. Tra i campionati non presenti nella programmazione Sky Motori 2024 non figurano invece, oltre alla Formula E, nemmeno il Mondiale Endurance (al via il prossimo weekend in Qatar e trasmesso su Eurosport) ed il GT World Challenge.

Marco Privitera