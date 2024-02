L'annuncio amaro di Davide Valsecchi: "Non lavorerò più con Sky F1"

Dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, l'ufficialità è arrivata dal diretto interessato: Davide Valsecchi non farà più parte della squadra di Sky Sport F1. L'ex-pilota lombardo, campione GP2 Series nella stagione 2012, ha infatti annunciato la rottura del rapporto con la pay-tv attraverso un video postato sui propri canali social.

Valsecchi-Sky, è rottura

Valsecchi aveva iniziato la collaborazione con Sky nella stagione 2013, quando aveva ricoperto il ruolo di “inviato speciale” dal box Lotus (per il quale svolgeva quell'anno l'incarico di terzo pilota), prima di entrare a pieno titolo nello staff dell'emittente con una presenza sempre crescente in pista durante i weekend di gara. Il suo stile schietto e genuino ha finito ben presto per raccogliere le simpatie del pubblico, ormai abituato alla sua presenza fissa in griglia al fianco di Federica Masolin prima dello start o nei collegamenti dagli studi di Rogoredo.

Il precedente del 2023

Che i rapporti con Sky non fossero però negli ultimi tempi idilliaci lo si era potuto notare lo scorso anno, quando una sua uscita poco felice durante una diretta (in seguito agli apprezzamenti fatti a delle ragazze presenti nel paddock) era costata a lui ed al collega Matteo Bobbi una gara di “sospensione”. Ma ora, alla vigilia della stagione 2024, la conferma definitiva della separazione tra Valsecchi e Sky è arrivata proprio dalle parole dell'ex-pilota, che non ha nascosto la propria amarezza.

Devo dirvi una cosa, probabilmente qualcuno di voi già lo sa. Non lavorerò più per Sky F1 da questa stagione. Peccato! Sarò presente in alcune occasioni con gli inglesi di F1 TV, quindi per chi avrà la possibilità di acquistare il biglietto per qualche Gran Premio, ci vedremo sicuramente in pista! Nel frattempo ho aperto un nuovo blog, valsemotori.it, dove parleremo di F1 e anche dei ragazzi terribili di F2 e F3.

Quale ruolo per Federica Masolin?

Non è ancora chiaro il ruolo che avrà nel corso della prossima stagione Federica Masolin, così il nome di colui che andrà a sostituire Davide Valsecchi: da questo punto di vista, l'opinionista di Eupilio potrebbe essere rimpiazzato a pieno titolo da Ivan Capelli, già presente in alcune occasioni lo scorso anno e anche ai test pre-stagionali. Un quadro più chiaro della squadra Sky Motori si avrà nei prossimi giorni, quando dovrebbe avere luogo (anche se al momento nessuna comunicazione è giunta alla nostra testata) la presentazione della stagione 2024 a stampa di settore e pubblico.

Marco Privitera