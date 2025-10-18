Moto2 | GP Australia, Qualifiche: Moreira da record davanti ad Agius e Gonzalez

Diogo Moreira si prende la partenza dal palo in occasione dell’appuntamento australiano con la Moto2, piazzandosi in prima posizione davanti a Senna Agius e Manuel Gonzalez, entrambi qualificati per la prima fila dello schieramento.

Moreira in pole davanti a Agius e Gonzalez

Sulla pista di Phillip Island nella notte italiana è stato il turno per le Qualifiche della Moto2, che è entrata nel pieno dell’azione per il weekend. La classe di mezzo ha visto predominare Diogo Moreira, che durante il turno di qualificazione si è imposto di forza sul resto del gruppo, mettendo insieme il suo miglior giro in 1:29.817. Con la prima posizione sulla griglia saldamente occupata dal pilota brasiliano, la seconda piazzola è stata invece affare di Senna Agius, che si è messo al secondo posto grazie ad un tempo in 1:29.828. Il gruppo di piloti che partirà dalla prima fila si conclude poi con Manuel Gonzalez, che grazie al suo terzo posto avrà una visione chiara in partenza, merito del giro di Qualifica fatto segnare in 1:29.893. Chi ha avuto a sua volta un turno decisamente positivo è stato Jake Dixon: il pilota inglese si è preso la quarta posizione, girando in 1:29.993 e tenendosi alle spalle Daniel Holgado, che invece occuperà la posizione centrale della seconda fila, scattando dal quinto posto in previsione della gara della domenica. Chiude invece con la sesta posizione David Alonso, che è stato capace di girare in 1:30.107 e di prendersi così un posto appena fuori dalla Top 5.

7° posto per Sasaki, Vietti non entra in Q2

Le Qualifiche del Gran Premio d’Australia sono state promettenti per Ayumu Sasaki, che alla bandiera a scacchi si è ritrovato in settima posizione, avendo girato in 1:30.128. Alle sue spalle arriva poi Aron Canet, che si prende l’ottava piazza e tiene dietro di sé Darryn Binder, nono alla bandiera a scacchi e appena dentro alla Top 10. In quarta file si piazza poi Barry Baltus, che con un giro in 1:30.327 ha messo le mani sulla decima posizione, venendo affiancato da Albert Arenas e Tony Arbolino, rispettivamente in undicesima e dodicesima piazza. Turno più sottotono il turno per Adrian Huertas, che termina in tredicesima posizione, con alle sue spalle Izan Guevara - quattordicesimo alla bandiera a scacchi - e Collin Veijer, che invece arriva in quindicesima piazza. Gli ultimi piloti ad occupare le posizioni in Q2 sono infine Mario Aji, sedicesimo con un giro in 1:31.126, Daniel Munoz che si è preso la diciassettesima posizione e Ivan Ortolà, che occupa l’ultimo slot del secondo turno di Qualifica dopo una caduta. Bloccato in Q1 rimane invece Joe Roberts, che alla partenza della gara scatterà dalla diciannovesima piazzola, seguito a stretto giro da Alonso Lopez in ventesima posizione e da Zonta van de Goorbergh in ventunesima. Qualifica complicata quella di Celestino Vietti, che scatterà dalla venticinquesima casella dello schieramento, alle spalle di Jorge Navarro.

Moto2 | GP Australia: i risultati delle Qualifiche

Credits: Mototiming

Valentina Bossi

