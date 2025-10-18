Moto3 | GP Australia, Qualifiche: pole in casa per Kelso

É di Joel Kelso la pole position del Gran Premio d'Australia di Moto3. Il pilota MTA diventa così il primo pilota australiano a conquistare una pole position nel Gran Premio di casa in Moto3. Di fianco a lui in prima fila, Josè Antonio Rueda e Luca Lunetta.

Joel Kelso domina in casa

Sul tracciato di Phillip Island, Joel Kelso ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Australia, con un giro in 1:34.056. Alle sue spalle, Josè Antonio Rueda ha provato a fare il suo giro senza scia, ma è stato beffato per pochi millesimi. Ha completato la prima fila Luca Lunetta con un ottimo giro in 1:34.281. Quarta posizione per Taiyo Furusato. Splendida qualifica per Matteo Bertelle, alla sua terza gara dopo il grave infortunio. Il pilota MTA ha conquistato una buona quinta posizione. Sesta posizione per Alvaro Carpe, alle sue spalle Joel Esteban, chiamato a sostituire Dennis Foggia. Ha conquistato l'ottava casella in griglia di partenza Adrian Fernandez, seguito da Maximo Quiles. Ha chiuso la Top 10 Guido Pini, dopo una caduta che non gli ha permesso di completare l'ultimo time attack. Alle sue spalle Stefano Nepa, autore di una prestazione convincente.

Morelli sorprende, Rossi ultimo

Marco Morelli ha chiuso in dodicesima posizione con un tempo di 1:34.90, seguito da Jacob Roulstone. In difficoltà Angel Piqueras. Lo spagnolo del team MT Helmets non ha mai trovato il giusto ritmo e domani sarà chiamato alla rimonta. Quindicesimo Nicola Carraro, che dopo essere passato dal Q1, non ha trovato ritmo per attaccare le prime file. Brian Uriarte, al suo debutto nel Motomondiale, non è riuscito a qualificarsi per il Q2 e domani scatterà dalla diciannovesima posizione. Qualifica difficile per Valentin Perrone, solo ventiduesimo. Partirà dall'ultima posizione Riccardo Rossi, protagonista di una qualifica anonima.

Moto3 | GP Australia: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP

Giulia Pea