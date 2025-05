Moto2 e Moto3 | GP Francia: González e Rueda già in cerca di fuga

Il paddock del Motomondiale fa tappe a Le Mans: il circuito francese ospiterà il GP di Francia, sesto round della stagione 2025. Dopo l'appuntamento spagnolo a Jerez, la lotta mondiale è entrata nel vivo e Moto2 e Moto3 sono pronte a dare spettacolo.

Moto2 | Manuel González ritorna in vetta, Canet insegue

In Andalusia Manuel González è stato protagonista di un weekend perfetto che gli è valso la testa della classifica mondiale. Il pilota spagnolo, principale candidato al titolo, si è dimostrato costante in questo inizio di stagione, conquistando il podio in quattro occasioni. L'unica macchia sul suo cammino verso il titolo, fino a questo momento, è stato il Gran Premio delle Americhe. Un weekend indubbiamente da dimenticare per il pilota Intact GP. Su una pista come quella di Le Mans che, nella sua carriera in Moto2, non lo ha mai visto trionfare, Manuel González proverà a conquistare la terza vittoria stagionale.

Il #18 non può permettersi passi falsi: alle sue spalle c'è Arón Canet. Sono solo sette i punti che separano i due piloti iberici. Dopo un difficile Gran Premio di casa, solo ottavo al traguardo, il pilota Fantic Racing arriva in Francia determinato a riavvicinarsi alla vetta mondiale. Anche Arón Canet non ha mai conquistato la vittoria sul tracciato di Le Mans, ma ha sempre alternato performance altalenanti nel corso degli anni. Potrebbe essere questa la stagione giusta per conquistare la prima vittoria? Attenzione anche a Jake Dixon. È stato un inizio di campionato non del tutto lineare per il #96 che si ritrova ora a 20 punti da Manuel González, ma in queste prime gare, si è rivelato un avversario temibile conquistando due vittorie. Rimane un osservato speciale Daniel Holgado. Il giovane rookie spagnolo ha sorpreso con le sue prestazioni in questo inizio di stagione. Dopo la delusione del ritiro nel Gran Premio di Spagna, il valenciano cerca il riscatto in terra francese.

Moto3 | Un duello tutto spagnolo nella entry class?

Sono solo quattro i punti che separano il leader del mondiale, José Antonio Rueda, e il suo diretto inseguitore, Ángel Piqueras. Erano i nomi più attesi per la lotta al mondiale e i due matador spagnoli non stanno di certo deludendo le aspettative. Sono tre le vittorie per Rueda in questo inizio di stagione, contro le due conquistate dal pilota MT Helmets. A Le Mans si prospetta, quindi, una sfida infiammata e lo spettacolo è assicurato.

Alle spalle del duo spagnolo, gli inseguitori sono pronti a inserirsi nella lotta. Joel Kelso, ancora alla ricerca della sua prima vittoria in Moto3, si trova a 34 punti dalla vetta. Sono due i podi conquistati nelle prime cinque gare della stagione e il pilota LevelUP è intenzionato a rimanere vicino al leader del mondiale. A 38 punti, invece, si trova Adrián Fernández. Il #31, dopo due gare difficili, nel suo Gran Premio di casa ha trovato il riscatto ed è pronto a scalare la classifica mondiale.

Moto2 e Moto3 | GP Francia: gli orari del weekend

Venerdì 9 maggio

9:00 | Moto3 - FP1

9:50 | Moto2 - FP1

13:15 | Moto3 - Practice

14:05 | Moto2 - Practice

Sabato 10 maggio

8:40 | Moto3 - FP2

9:25 | Moto2 - FP2

12:50 | Moto3 - Qualifiche (Diretta su TV8)

13:45 | Moto2 - Qualifiche (Diretta su TV8)

Domenica 11 maggio

11:00 | Moto3 - Gara (In differita su TV8 ore 14:05)

12:15 | Moto2 - Gara (In differita su TV8 ore 15:20)

Giulia Pea