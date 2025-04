Moto2 | GP Spagna, Gara: monologo di González a Jerez

Manuel González torna a ruggire in Moto2 al Gran Premio di Spagna. Lo spagnolo ha dominato la gara di Jerez de la Frontera, bissando la vittoria di Buriram. Podio anche per i giovanissimi Barry Baltus e Senna Agius, che si aggiudica il duello dell'ultimo giro con il brasiliano Diogo Moreira.

González senza rivali a Jerez

In Andalusia Manuel González si prende tutto: pole position, vittoria, giro veloce e testa del campionato Moto2. Lo spagnolo non ha avuto rivali nel Gran Premio di casa, prendendo un bel vantaggio nelle primissime fasi della corsa per poi amministrare fino alla bandiera a scacchi. Il pilota IntactGP è ora il nuovo leader del campionato con 86 punti, 7 in più su Arón Canet. Alle sue spalle c'è la Fantic di Barry Baltus, veloce e bravo nella gestione della corsa. Il belga conquista il secondo podio nel Motomondiale dopo quello di Lusail nella scorsa stagione, confermando un grande passo in avanti fatto con la formazione italiana. A chiudere il podio è Senna Agius: l'australiano sale nuovamente sul terzo gradino del podio dopo il round inaugurale di Buriram in Thailandia. Agius, così come in Thailandia, ha vinto il duello all'ultimo sangue con Diogo Moreira con un sorpasso all'ultima curva del penultimo giro. Il brasiliano si è così dovuto accontentare del 4° posto.

Vietti è 7°, Canet e Dixon perdono punti

In quinta posizione a Jerez de la Frontera chiude Deniz Öncü, che riesce ad avere la meglio su Albert Arenas e Celestino Vietti. L'italiano è la miglior Boscoscuro al traguardo al 7° posto, conquistato dopo una buona rimonta partendo dal 12° posto. Vietti ha saputo sfruttare diverse cadute davanti a lui: David Alonso ha vissuto una prima parte di gara da protagonista. Prima è stato parte lesa di un contatto con il compagno di squadra Daniel Holgado, mentre solo qualche giro dopo ha centrato l'incolpevole Izan Guevara. Gara di casa da dimenticare per i due di Aspar e per l'ex iridato Moto3, tutti ritirati.

A perdere punti in ottica mondiale sono Arón Canet e Jake Dixon. I due terminano il Gran Premio di Spagna rispettivamente in 8ª e 9ª posizione, scivolando a 7 e 20 lunghezze da González in un weekend che li ha visti entrambi poco competitivi. A chiudere la top 10 è Filip Salac, che precede le due American Racing Joe Roberts e Marcos Ramírez oltre che i due rookie Adrián Huertas e Collin Veijer. Quindicesima e ultima posizione all'interno dei punti per Tony Arbolino, che recupera dal 24° posto in griglia di partenza.

Moto2 | GP Spagna: i risultati della gara

Valentino Aggio

Leggi anche: Moto2 | GP Spagna, Qualifiche: poker di pole position per Manuel González