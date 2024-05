MotoE | GP Catalunya: il weekend delle prime volte, Gutiérrez e Zannoni vincitori

Quello del Montmeló è stato un Sabato più che movimentato per i piloti MotoE. Le gerarchie dei primi due round si sono completamente rovesciate: Mattia Casadei e Nicholas Spinelli vivono un weekend da incubo. Ad approfittarne sono i due vincitori di giornata: Óscar Gutiérrez vince Gara 1 ed è 2° nel mondiale dietro al vincitore di Gara 2 Kevin Zannoni.

Gara 1 | Óscar Gutiérrez conquista la prima vittoria, out Spinelli

Era solo questione di tempo la prima vittoria di Óscar Gutiérrez in MotoE. Dopo i due podi ottenuti sia a Portimão che a Le Mans, il rookie di lusso di Axxis-MSI ha saputo sfruttare al massimo la caduta del pilota più in forma della MotoE, ovvero Nicholas Spinelli. L'italiano è caduto all'ultima curva del primo giro, togliendosi subito dalla lotta per la vittoria. Gutiérrez ha preso la testa della corsa a metà gara circa, staccandosi dagli avversari grazie ad un ottimo ritmo gara. Solo Eric Granado è riuscito a stare dietro allo spagnolo, impensierendo l'avversario ma senza sferrare l'attacco decisivo per la vittoria.

A chiudere il podio è un Kevin Zannoni in netta crescita nell'arco dei primi tre weekend dell'anno. Il pilota italiano di Aspar Team ha regolato all'ultimo giro Héctor Garzó, che chiude al 4° posto. Chiude la top 5 un altro pilota italiano in crescita come Alessandro Zaccone, che ha la meglio sul leader di campionato Mattia Casadei, che chiude al 6° posto e rovina così la striscia di podi. Jordi Torres, Matteo Ferrari, Miquel Pons e Massimo Roccoli chiudono la top 10.

MotoE | GP Catalunya: i risultati di Gara 1

Credits: MotoGP Website

Gara 2 | Cadono Casadei e Spinelli, prima vittoria per Kevin Zannoni

Il Sabato da favola di Kevin Zannoni si conclude con la prima vittoria in MotoE. Il pilota Aspar Team è riuscito nell'impresa di battere un Óscar Gutiérrez che sembrava imbattibile nella sua Montmeló. L'italiano ha preso la testa della corsa all'inizio dell'ultimo giro di gara, riuscendo ad evitare l'attacco di Gutiérrez nell'ultimo settore. Prima vittoria dolcissima per Zannoni, che si prende a sorpresa anche la leadership del campionato. Già, perché Barcellona si è confermato un vero e proprio incubo per Mattia Casadei e Nicholas Spinelli, coloro che ora sembravano i veri dominatori della stagione. Entrambi gli italiani hanno finito Gara 2 nella ghiaia, perdendo così terreno in campionato: Casadei è 2° a -1, mentre Spinelli è addirittura a -13 complice il doppio “zero” di questo weekend. In mezzo ai due c'è proprio Gutiérrez, 3° a -2.

Primo podio in stagione anche per Alessandro Zaccone, che piazza ancora l'Italia sul podio. Il pilota Tech3 E-Racing ha beneficiato, così come tutti, della caduta di Eric Granado. Il brasiliano, 2° in Gara 1, era in testa alla corsa quando è caduto in uscita da curva 5. Dietro Zaccone hanno chiuso i due spagnoli Jordi Torres e Héctor Garzó. Dietro la classifica è diversa rispetto a quella data subito dopo la bandiera a scacchi: Andrea Mantovani (7°), Matteo Ferrari (8°) e Miquel Pons (9°) sono tutti stati retrocessi di una posizione per aver oltrepassato i track limits all'ultimo giro. È Kevin Manfredi a chiudere la top 10.

MotoE | GP Catalunya: i risultati di Gara 2

Credits: MotoGP Website

