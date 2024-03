GTWC Europe | Ford resta presente con Proton, Mercedes al via su più fronti

Si continua a delineare lo schieramento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance e Sprint Cup. Cresce l'attesa per la partenza del campionato che inizierà in primavera dal noto impianto del Paul Ricard (Francia) con una corsa da tre ore

Almeno una Ford GT correrà ogni atto del GTWC Europe 2024 con i colori di Proton Competition. Il team tedesco che corre con il marchio americano anche nel FIA WEC e nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship ha ufficialmente preso il posto della squadra italiana che sarà in ogni caso della partita, nuovamente accanto a Porsche come accaduto negli ultimi anni.

Resta da capire chi saranno i piloti che affiancheranno la struttura di Christian Ried, al debutto assoluto nel GTWC Europe. L'unica certezza attuale è che l'auto militerà in PRO.

Team GetSpeed su più fronti, Boutsen VDS si allea a Mercedes

La stagione 2024 del GTWC Europe non vedrà ai nastri di partenza il team Akkodis ASP, squadra che negli ultimi anni ha dominato la scena facendo incetta di successi. La compagine transalpina si concentrerà full-time sul FIA World Endurance Championship, un impegno che preclude una nuova avventura nel noto campionato di SRO.

Per la casa di Stoccarda vi sarà in ogni caso il Team Getspeed con ben tre auto. La prima, PRO, vedrà al volante il campione in carica Jules Gounon, Luca Stolz e Fabian Schiller, equipaggio atteso in pista con il #2.

AlManar Mercedes in PRO nel GTWC Europe 2023

Due unità saranno impegnate, invece, in Gold e Silver Cup. Nel primo caso spiccano Al Faisal Al Zubair, Dominik Baumann e Mikaël Grenier (AlManar #777), mentre nel secondo citiamo Anthony Bartone, James Kell e Yannick Mettler #3.

Mercedes farà affidamento anche su Boutsen VDS, team che lo scorso anno aveva gareggiato con Audi. La compagine belga parteciperà con due AMG GT3 nell'Endurance Cup, Aurélien Panis, Cesar Gazeau e Roee Meyuhas guideranno in Silver Cup.

La struttura citata avrà anche un equipaggio PRO da annunciare nelle prossime settimane per l'Endurance Cup ed una coppia particolarmente interessante per la Sprint Cup. In merito evidenziamo la presenza del già citato Gounon accanto all'ex campione DTM Maxi Goetz.

Porsche riaccoglie Dinamic GT, Schumacher CLRT in PRO

Porsche riaccoglie tra i propri clienti Dinamic GT, team che negli scorsi mesi aveva iniziato una partnership con Ford. La squadra italiana ritrova il brand di Stoccarda per il GTWC Europe, il programma verrà poi confermato nelle prossime settimane.

Nel frattempo, oltre a Rutronik con Julien Andlauer/Sven Müller/Patric Niederhauser , nella classe PRO dell'Endurance Cup avremo Schumacher CLRT con un terzetto di primo profilo composto da Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Laurin Heinrich.

Il turco ex campione dell'Asian Le Mans Series per la classe LMP2, il francese fresco vincitore della Porsche Carrera Cup France ed il tedesco ex vincitore della PCC Deutschland sono pronti per sfidarsi a bordo della riconoscibile auto #22.

CLRT ha corso nella prova 2023 di Zandvoort del GTWC Europe Sprint in PRO

Il GT World Challenge si prepara per accendere i motori, il test ufficiale si terrà infatti da domani nel noto Paul Ricard.

Luca Pellegrini