MotoGP | GP Gran Bretagna: il ritorno in grande stile di Silverstone nel 2010

Con la ripresa della stagione di MotoGP si arriva sulla pista di Silverstone, in attesa che prenda il via il Gran Premio di Gran Bretagna. Questo tracciato non è stato però sempre presente sul calendario, avendo fatto il suo ritorno solo nel 2010 dopo più di vent’anni di assenza.

Le piste del Gran Premio di Gran Bretagna nel corso del tempo

L’appuntamento del Regno Unito è uno dei più classici all’interno del calendario di MotoGP e a anche uno dei più attesi, considerato quanto sia appassionato il pubblico oltre il Canale della Manica e quanta affluenza ci sia ogni anno. Nel corso degli anni però - fin dall’ingresso ufficiale della tappa nel calendario - non sempre è stato il tracciato di Silverstone ad ospitare l’evento motociclistico in questione. Sebbene la pista situata nel cuore dell’Inghilterra sia stata la prima ad accogliere il Gran Premio di Gran Bretagna nel 1977, la situazione non è rimasta stabile a lungo.

Questo tracciato infatti ha ospitato dieci edizioni della corsa - dal 1977 al 1986 - prima di cedere il passo a Donington Park. Su questa pista si è poi disputato il Gran Premio per i successivi ventitré anni in maniera consecutiva, cosa che faceva suggerire che la situazione sarebbe rimasta invariata nel corso del tempo. Alcune delle gare che si sono corse a Donington rientrano a pieno titolo all’interno della lista delle migliori della storia della categoria, come nel caso dei trionfi di Kevin Schwantz, Mick Doohan e Valentino Rossi.

2010: il ritorno del circuito storico nel calendario

La situazione sarebbe però cambiata di lì a poco, dato che il circuito di Silverstone torna a tempo pieno all’interno del calendario di MotoGP a partire dal 2010, chiudendo quindi un periodo di assenza lungo più di vent’anni. Il tracciato storico, che ospita la Formula 1 fin dai suoi albori, fa quindi di nuovo la sua comparsa per le corse motociclistiche e fin da subito regala emozioni al pubblico che va ad assistere al Gran Premio di Gran Bretagna del 2010.

Insieme ad una vittoria di Marc Márquez in classe 125cc su Pol Espargaró e Bradley Smith, il protagonista dell’appuntamento inglese è Jorge Lorenzo. La griglia di partenza in questo caso è un po’ diversa dal solito, vista la grande assenza di Valentino Rossi nello schieramento al via, al tempo ancora convalescente dall’incidente del Mugello. Nel corso delle qualifiche è per l'appunto Jorge Lorenzo a conquistare la pole position, assicurandosi la miglior piazzola di partenza davanti a Randy de Puniet e Dani Pedrosa in terza posizione. Il ritorno nel calendario di Silverstone ha infine portato fortuna al #99 di casa Yamaha, che taglia il traguardo in prima posizione e vince di conseguenza il Gran Premio di gran Bretagna, seguito a ruota da Andrea Dovizioso e Ben Spies. Viene così “battezzato” per la seconda volta nella storia dello sport il circuito inglese per le corse motociclistiche, sodalizio che prosegue ancora oggi.

