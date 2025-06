F1 | GP Austria, contatto Antonelli-Verstappen: Kimi penalizzato

Dopo la delusione in qualifica di ieri terminata con il nono posto, non è di certo andata meglio oggi in gara per Antonelli che, nel corso del primo giro del GP Austria, perde il controllo della sua W16 in curva 3 facendo fuori l'incolpevole Max Verstappen. Dopo la gara è arrivata anche la penalità che Kimi dovrà scontare a Silverstone con 3 posizioni in griglia.

Dopo il contatto le scuse di Antonelli: “Dispiace per Max, non c'entrava niente”

C'è grande rammarico ovviamente lato box Mercedes di Kimi Antonelli per il contatto al via nella gara di oggi che ha portato all'ennesimo zero per il pilota italiano alla sua prima stagione in Formula 1. Si tratta del terzo ritiro in gara per Antonelli dopo i problemi di affidabilità che lo hanno appiedato ad Imola ed a Barcellona. Un altro weekend da cui imparare per Kimi, che oggi ha peccato di troppa aggressività e poca esperienza dopo il primo podio conquistato a Montreal. Al termine della gara i commissari hanno inoltre inflitto una penalità di 3 posizioni da scontare in griglia di partenza nella gara di Silverstone in programma settimana prossima. Queste le parole di un rammaricato Antonelli dopo il ritiro al primo giro:

Sicuramente un grosso errore il mio quello di oggi, è stato un peccato perchè non ho frenato troppo tardi ma nel premere il pedale del freno ho iniziato a perdere il posteriore e da lì è successo il disastro perchè ho dovuto evitare Lawson e dopo ho iniziato a bloccare l'anteriore. Mi dispiace molto per il team e anche per Max che non c'entrava niente. Penalità a Silverstone? Spero di no anche se il rischio è molto concreto e ne abbiamo già parlato internamente.

Max Verstappen prima del via del GP Austria

Verstappen dopo lo zero di oggi: “Non penso più al Mondiale”

Dopo il contatto con Antonelli che ha fatto fuori il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, termina così anche la striscia di 31 GP a punti per il campione olandese. Un durissimo colpo per Max, già dopo le qualifiche di ieri terminate in settima posizione aveva tuonato definendo la RB21 “inguidabile” e ora che le due vetture papaya hanno preso ancor di più il largo sembra alquanto utopistico pensare all'olandese in bagarre per il titolo piloti. Queste le dichiarazioni di uno sconsolato Max Verstappen al termine della sua gara durata pochi metri:

Accetto di buon grado le scuse di Kimi, vado molto d'accordo con lui, nessuno fa queste cose di proposito. Sul momento non mi ero accorto cosa fosse successo, avevo soltanto sentito il colpo, è stato molto sfortunato. Mondiale piloti? Credo che quello sia già molto lontano, ormai non ci penso più.

Lorenzo Apuzzo