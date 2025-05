MotoGP | Aldeguer e Acosta, il futuro della categoria è al sicuro

La stagione 2025 della MotoGP è cominciata sotto il segno dei fratelli Márquez, che hanno dominato le prime gare del campionato e si sono presi la scena. In questo strapotere di Marc e Alex, ci sono due giovani piloti che hanno fatto vedere di avere delle grandi potenzialità, ovvero Fermin Aldeguer e Pedro Acosta. Entrambi hanno avuto delle prime uscite complicate, per poi crescere ed emergere nelle gare successive. I buoni risultati di entrambi fanno ben sperare per il futuro della categoria, che ha bisogno di nuove stelle per gli anni a venire.

Pedro Acosta, una stella già nelle categorie minori

Pedro Acosta aveva già fatto parlare di sé in Moto3 e Moto2, vincendo entrambe le categorie nel 2021 e nel 2023. Sotto l’ala protettrice del team Ajo e KTM nel 2024 ha debuttato in MotoGP con il team clienti di KTM GasGas. Il suo debutto nella categoria ha fatto scalpore in tutto il paddock, con dei risultati al di sopra delle aspettative e un adattamento veloce alla classe regina. Sempre vicino alle fortissime Ducati, il pilota spagnolo ha ottenuto il suo primo podio alla seconda gara della stagione. Purtroppo, alcuni errori di gioventù hanno compromesso il risultato finale in campionato, ma questo debutto stellare gli ha permesso il passaggio al team ufficiale KTM per la stagione 2025.

Credits: Red Bull KTM Factory Racing

L’inizio del 2025 è stato all’insegna di alti e bassi per Pedro Acosta, tra piazzamenti nella top ten e ritiri a seguito di cadute. Una KTM non all’altezza delle aspettative, che però il pilota spagnolo sa spremere al massimo, alcune volte anche oltre le possibilità della moto. Tra errori ed esplosività, Acosta ha ottenuto il suo miglior risultato in stagione nell’ultimo appuntamento del mondiale sul circuito francese di Le Mans. Un quarto posto eccezionale, visto le condizioni meteo complicate, che ha acceso ancora di più la stella del pilota spagnolo. Che si candida ad essere uno dei campioni del mondo nel futuro.

Fermin Aldeguer, un talento pronto ad esplodere

Fermin Aldeguer si è fatto notare nella stagione scorsa in Moto2, dove è stato vicino alla conquista del titolo. Nonostante sia arrivato al quinto posto in campionato, l’entourage Ducati ha deciso di puntare su di lui per il futuro annunciandolo come pilota del team Gresini per la stagione 2025.

Spagnolo come Pedro Acosta, anche per lui l’adattamento alla MotoGP è stato rapido. Dopo due gare complicate, alla terza sul circuito di Austin, il pilota del team Gresini ha mostrato tutto il suo talento riuscendo ad arrivare fino alla quarta posizione. Purtroppo, una caduta ha rovinato una giornata quasi perfetta, che però ha dato sicurezza ad Aldeguer, che nei gran premi successivi è sempre arrivato vicino al compagno di squadra Alex Márquez. Lo scorso weekend a Le Mans, Aldeguer ha conquistato i primi due podi della carriera in MotoGP, terminando in terza posizione sia la gara sprint che la gara lunga. Una prestazione che ha dato maggiore sicurezza al pilota del team Gresini, che ha tutte le carte in regola per poter puntare a qualcosa di grande in questa stagione e in quelle a venire.

Credits: Gresini Racing

Il futuro è in buone mani

Un ruolo fondamentale lo svolgono anche KTM e il team Gresini, che supportano i due connazionali in maniera eccezionale, permettendo una crescita graduale e costante, senza pressioni. Sia Pedro Acosta che Fermin Aldeguer hanno mostrato competitività già nelle prime gare della loro esperienza in MotoGP. Nonostante alcuni errori che ricordano a tutti che sono ancora dei piloti giovani, si candidano a dare spettacolo nei prossimi anni. Due talenti che fanno ben sperare per il futuro della categoria. E chissà che un giorno non lottino entrambi per il tanto ambito titolo mondiale.

Federica Passoni