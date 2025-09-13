MotoGP | GP San Marino, Sprint: Márquez esagera e cade, vince Bezzecchi

È proprio vero che “chi troppo vuole, nulla stringe”: Marc Márquez cercava l'ennesimo successo nella Sprint MotoGP ma, qualche curva dopo aver passato Marco Bezzecchi, è caduto. Primo successo al sabato con l'Aprilia per il riminese, che si mette dietro Álex Márquez e Fabio Di Giannantonio.

Misano 1 stregata per Márquez, Bez festeggia

Marc Márquez si è concesso un errore: il ducatista, dominatore fino a questo punto della stagione, è caduto nella Sprint del GP di San Marino al 6° dei 13 giri previsti. Il #93 si era preso la leadership della corsa all'ultima del complesso delle Rio con un sorpasso aggressivo su Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia, poleman nella mattinata, si è dimostrato essere un avversario più che ostico. Márquez ha dovuto combattere per superare il pilota di casa, fino alla caduta alla Misano 1. La prima curva a sinistra dopo una serie infinita di curve a destra: proprio dove fa la differenza, l'anteriore della Desmosedici #93 ha abbandonato il proprio fantino. Poco male per Márquez, che può matematicamente ancora vincere il 9° mondiale tra due settimane a Motegi.

Álex Márquez è 2°, anche Diggia sul podio

Non ha potuto fare nulla Álex Márquez nella Sprint di Misano per contrastare un Bez inarrivabile. Il pilota Gresini Racing non è nemmeno riuscito a prolungare la lotta al titolo: servivano 10 punti per costringere il fratello Marc a festeggiare in Indonesia. I 9 punti presi con il 2° posto lasciano ancora una speranza al #93 di vincere l'iride nella terra del Sol Levante.

Per il podio è stata una lotta in famiglia Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Fabio Di Giannantonio ha preceduto all'ultimo giro il compagno di squadra Franco Morbidelli in un sabato più che positivo per la squadra di Valentino Rossi, presente a bordo pista. Top 5 completata da Pedro Acosta dopo una partenza piuttosto complicata. Il pilota KTM è riuscito a precedere Fermín Aldeguer, che nella seconda parte di corsa è stato protagonista di una grande progressione. Luca Marini porta Honda ancora una volta in zona punti nella Sprint davanti alle due Aprilia di Jorge Martín e Raúl Fernández. Decima posizione in rimonta per Enea Bastianini, vincitore del Gran Premio in Riviera lo scorso anno con Ducati. Solo 13° e in difficoltà Francesco Bagnaia dopo un venerdì positivo.

MotoGP | GP San Marino: i risultati della Sprint

Credits: MotoTiming

Valentino Aggio

