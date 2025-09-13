Moto2 | GP San Marino, Qualifiche: prima pole per Holgado, Vietti è 2°

Che momento per Daniel Holgado: dopo la vittoria al Montmeló di settimana scorsa, il rookie di Aspar firma anche la prima pole di carriera in Moto2. A sorpresa, lo spagnolo precede di soli 40 millesimi un combattivo Celestino Vietti. A chiudere la prima fila c'è il leader di campionato Manuel González.

Vietti beffato da Holgado, González è 3°

Sfuma all'ultimo secondo la pole position per Celestino Vietti: il piemontese ci ha creduto fino all'ultimo metro del turno, ma per la seconda volta l'ultimo settore non gli ha sorriso. Il pilota Boscoscuro ha fatto un giro di grandissima sostanza, arrivando al terzo settore con quasi un decimo di vantaggio nei confronti di Daniel Holgado. Nelle ultime curve lo spagnolo ha sicuramente fatto la differenza, come testimoniano i 40 millesimi di vantaggio in favore del vice-campione Moto3 2024. Poco male per Vietti, che partirà dal centro della prima fila.

Il leader del campionato Manuel González può comunque sorridere. Lo spagnolo, destinato a rimanere nella classe cadetta, chiude a 75 millesimi dalla pole position ma mette le ruote davanti ai diretti leader per il campionato. Arón Canet è 5° dopo essere passato dal Q1, mentre Diogo Moreira chiuderà la seconda fila in 6ª posizione. Davanti ai due c'è la quarta forza del campionato Barry Baltus, che si conferma ancora come un pilota di grande sostanza.

Si rivede Arbolino

Il primo tentativo del Q2 Tony Arbolino aveva fatto alzare i tifosi sugli spalti con un giro da capogiro, capace di metterlo momentaneamente in pole position. Il pilota Pramac Yamaha si è dovuto accontentare dell'ottavo tempo sulla griglia di partenza nonostante il problema di sindrome compartimentale che lo vedrà costretto all'operazione martedì dopo il Gran Premio. Il milanese, promesso a Fantic Racing per il 2026, è preceduto da Senna Agius (7°). Nona posizione per Jake Dixon, caduto all'ultimo tentativo disponibile quando era casco rosso al primo settore. La top 10 è chiusa da Albert Arenas davanti a David Alonso e Ayumu Sasaki. In chiave italiana, da sottolineare il debutto nel mondiale per Alberto Surra: dopo il podio ottenuto nel WorldSSP a Magny-Cours settimana scorsa, il piemontese di American Racing ha chiuso la qualifica al 26° posto.

Moto2 | GP San Marino: i risultati delle qualifiche

Valentino Aggio

