Zinox F2000 Trophy | Red Bull Ring: Galli croce e delizia, Zeller chiude col sorriso

Non sono di certo mancate le emozioni nel secondo appuntamento stagionale della Zinox F2000 Formula Trophy, andato in scena sul tracciato del Red Bull Ring. A confermarsi grande protagonista è stato Francesco Galli che, dopo la doppietta conquistata nel primo round a Vallelunga, si è confermato anche sul circuito austriaco dominando gara-1. Un testacoda ha poi stoppato il suo tentativo di rimonta nella seconda manche, conquistata dallo svizzero Sandro Zeller dopo una penalità di 5" inflitta a Benjamin Berta.

Galli e Berta, si rinnova il duello anche in Austria

Si accende più che mai la sfida nella Zinox F2000 Formula Trophy, dopo una seconda tappa che ha fatto registrare duelli ed emozioni sia per quanto riguarda il vertice della classifica assoluta ma anche nelle singole classi. Come già emerso nel round inaugurale di Vallelunga, è stato il duello tra Francesco Galli e Benjamin Berta a calamitare nuovamente l'attenzione per quanto riguarda il gradino più alto del podio, con i due piloti al volante delle rispettive Dallara F320 separati da pochi centesimi sin dalle prove libere. Dopo una qualifica che nella mattinata di Sabato ha visto svettare il giovane ungherese, ad imporsi in gara-1 è stato il portacolori G_Motorsport, abile a sfruttare una partenza perfetta e poi a rintuzzare in più occasioni gli attacchi del rivale. Un successo (il terzo in altrettante gare) che ha inizialmente consentito al pilota pugliese di poter consolidare la propria leadership in classifica, in un duello che comunque promette di caratterizzare l'intera stagione sulla falsariga di quanto accaduto lo scorso anno tra lo stesso Berta e la giapponese Juju Noda, poi vincitrice della serie tricolore.

Zeller beffa Berta e conquista il primo centro stagionale

Le cose sono andate ben diversamente, invece, in gara-2: complice uno scatto non perfetto dalla pole, Galli si è ritrovato nella scomoda situazione di dover inseguire, mentre Berta ha da subito impresso il proprio ritmo alla gara. Proprio mentre sembrava essere nella condizione di potersi avvicinare al leader, il pilota della scuderia modenese è finito in testacoda all'altezza di curva 4, dovendo dire addio al sogno di allungare la propria striscia vincente. A transitare per primo sotto la bandiera a scacchi è quindi stato Benjamin Berta, ma una penalità post-gara di 5" (comminatagli per un sorpasso ai danni di Sandro Zeller effettuato senza rispettare i track limits) ha consentito proprio allo svizzero di centrare il primo successo stagionale per soli 88 millesimi. Per Berta rimane comunque la consolazione di essersi avvicinato notevolmente alla vetta della classifica F2000, rilanciando le proprie ambizioni di sorpasso già a partire dalla prossima sfida di Imola.

Le classi: Al Muhannadi-show nella Gold

Al di là dell'eccellente risultato complessivo ottenuto da Zeller (terzo in gara-1 prima del successo colto nella seconda prova), da rimarcare l'ottima prestazione del giovane canadese Victor Smialek, capace di collezionare un quarto ed un terzo posto assoluto, mentre è apparso in decisa crescita anche Stig Larsen, al volante della terza Dallara F320 in gara. Un contatto ha invece tolto dai giochi in gara-1 Andrea Benalli e Riccardo Perego, i quali si sono poi riscattati nella seconda manche giungendo al traguardo rispettivamente in quarta e quinta piazza. Per quanto riguarda le singole classi, oltre alla doppietta messa a segno da Zeller nella Platinum, degna di nota è stata la prestazione del qatariota Al Muhannadi, in entrambe le gare al vertice della Gold dove ha preceduto dapprima Giancarlo e quindi Davide Pedetti, con Enzo Stentella in ambedue le occasioni al terzo posto. Nella Silver i successi sono andati a Oliver Kratsch e Marco De Toffol, mentre Sergio Conti si è aggiudicato la Entry Level.

Andrieux e Sartori al top nella F2.0 Cup

Nella classifica assoluta F2000 Cup, a spartirsi la posta in palio al Red Bull Ring sono stati Valentin Andrieux e Karim Sartori. Il giovane francese del Viola Formula Racing ha preceduto in gara-1 il compagno di squadra Emir Tanju, mentre nella seconda prova Sartori si è riscattato dopo un errore commesso nella giornata precedente conquistando il successo davanti al turco e a Morel. Il campionato organizzato da Piero Longhi tornerà in pista già nel primo fine settimana di Giugno per disputare il terzo appuntamento stagionale, questa volta nell'ambito dell'ACI Racing Weekend.

Marco Privitera