F1 | GP Qatar, Verstappen: “Ad Abu Dhabi non avremo niente da perdere”

Non ci sono parole per descrivere il Max Verstappen di questa stagione 2025 di F1. L’olandese infatti supera per l’ennesima volta le aspettative andando a prendersi una incredibile vittoria nel GP del Qatar, riducendo così il suo distacco da Norris nel Mondiale a soltanto 12 punti.

Verstappen riapre il Mondiale

Max Verstappen non si arrende e nel GP del Qatar mette a segno una straordinaria vittoria. L’olandese della Red Bull, oltre a non aver commesso errori, è stato anche aiutato dal team che è riuscita ad azzeccare una strategia perfetta che ha permesso al quattro volte Campione del Mondo di salire sul gradino più alto del podio. Una vittoria di fondamentale importanza per Verstappen, che riesce infatti a ridurre il suo distacco in classifica in soltanto 12 punti dal leader Norris. Dodici punti che rimandano i giochi ad Abu Dhabi, ultimo round di una stagione in cui tutto sembrava già scritto, ed invece con la tenacia e con il talento Max potrebbe regalarci un finale diverso e sicuramente inaspettato visto l’andamento del campionato. La Red Bull infatti ha vissuto una stagione per tanti versi complicata, con una RB21 difficile da guidare e che tanti grattacapi ha dato ad un Verstappen che non si è mai dato per vinto ed ha lottato per arrivare a giocarsela fino alla fine.

Ma il talento da solo a volte può non bastare, ed anche la fortuna deve fare la sua parte. Una fortuna che oggi era dalla parte di Verstappen, che deve ringraziare anche la safety car uscita in pista al giro 7 per il ritiro di Nico Hulkenberg. Vettura di sicurezza che ha permesso infatti agli uomini Red Bull di tentare il colpaccio richiamando l’olandese ai box per un cambio gomme anticipato rispetto ai 25 previsti, cosa che McLaren invece non ha fatto ed ha pagato a caro prezzo. Una volta davanti l’olandese ha potuto imprimere il suo ritmo mantenendo anche una “distanza di sicurezza” da Oscar Piastri, che nonostante avesse un passo più veloce non è riuscito a ricucire il gap nei confronti della Red Bull di Max nel finale. E così sarà una lotta a tre per il titolo Mondiale, anche se a Lando Norris basterà un podio per portarsi a casa il titolo. Ma si sa in F1 tutto può succedere e finali inaspettati ne abbiamo già visti tanti.

Verstappen: “Ad Abu Dhabi non avremo niente da perdere”

Verstappen al termine del GP del Qatar ha dichiarato: “Fare quella sosta ci ha fatto vincere la gara e l’ha fatta perdere alla McLaren. Sono molto contento perché sinceramente non mi aspettavo di portare a casa la vittoria. Stamattina piuttosto mi chiedevo se saremmo stati competitivi o meno. Però come squadra abbiamo preso la decisione giusta ed abbiamo gestito tutto molto bene, perché grazie a questa scelta non solo abbiamo vinto ma abbiamo anche ridotto il distacco in Campionato”.

L’olandese non ha mai dato niente per scontato: “Oggi è la dimostrazione che tutto è possibile, anche quando pensi che sarà una gara noiosa. La Safety Car ha cambiato le carte in tavola e sinceramente spero che succeda lo stesso ad Abu Dhabi, anche se non si può mai sapere. Andremo li con la mentalità positiva e le proveremo tutte sicuramente. Non abbiamo nulla da perdere”.

Julian D'Agata