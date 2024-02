LiveGP.it cambia pelle per una nuova stagione...in pole position!

Per i nostri più affezionati lettori, la novità non sarà passata di certo inosservata. Da poche ore, infatti, LiveGP.it si presenta con una veste grafica ed una struttura del sito completamente rinnovata, volta a rendere l'esperienza di navigazione sempre più efficace e mantenendo la stessa cura di sempre nella copertura globale delle notizie provenienti dal mondo del motorsport.

LIVEGP.IT SVELA LE NOVITÀ PER LA STAGIONE 2024

Si tratta di un nuovo ed importante step nel lungo percorso della nostra testata giornalistica, che ha recentemente spento le candeline per il proprio undicesimo compleanno dopo il lancio ufficiale avvenuto il 1° Febbraio 2013. Grazie all'incessante lavoro portato avanti nel corso delle ultime settimane, infatti, LiveGP.it è pronta per affrontare la nuova stagione in pista presentandosi con una…livrea completamente inedita, la quale cela al proprio interno ulteriori ed interessanti novità che saranno progressivamente svelate a breve.

NUOVA PIATTAFORMA, STESSE EMOZIONI

Grazie alla nuova partnership realizzata con Slyvi, giovane e innovativa piattaforma dedicata ai magazine sportivi, la realtà fondata e diretta da Marco Privitera potrà godere di un nuovo impulso, puntando a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi e mantenendosi al tempo stesso fedele ai princìpi ed allo stile giornalistico che ne hanno decretato la crescente popolarità nel corso degli anni. Anche quest'anno saranno infatti oltre quaranta le categorie che verranno seguite attivamente, rendendo da questo punto di vista LiveGP.it il sito web italiano dedicato al motorsport con la copertura più ampia sia sulle due che sulle quattro ruote.

IL VIA CON I TEST F1 IN BAHRAIN

Il lettore avrà modo di navigare rapidamente tra le molteplici news grazie ad una struttura più snella, intuitiva ed efficiente, potendo contare al tempo stesso sulla consueta completezza e rapidità d'informazione che da sempre caratterizza il lavoro portato avanti dalla redazione. Non mancherà infatti, sin dall'accensione dei motori con i primi test F1 in Bahrain, il servizio di live blogging che consentirà di rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che accadrà sul tracciato di Sakhir, senza dimenticare gli speciali di approfondimenti in live streaming che troveranno spazio sia sulla home page del sito che nei canali Social di LiveGP.it.

E voi, siete pronti per vivere insieme una nuova stagione in pista a base di emozioni? La scelta è d'obbligo: il Motorsport in tempo reale è solo su LiveGP.it!