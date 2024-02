F1 | Test Bahrain: info e orari

Dopo aver visto tutte le vetture e ascoltato le dichiarazioni della vigilia, è finalmente giunta l’ora anche per i team di F1 di riaccendere i motori. Saranno i tre giorni di test a Sakhir, sede del Bahrain International Circuit, a dare il via alla stagione 2024, che si preannuncia ricca di spunti e di temi interessanti. I risultati saranno sicuramente poco indicativi, ma potranno già dare una idea di chi potrebbe essere l’anti-Verstappen già a partire dal primo GP stagionale, che si terrà una decina di giorni più tardi proprio sulla pista bahrainita.

Tre giorni densi di lavoro

Come ormai prassi negli ultimi anni, quelli di Sakhir saranno gli unici tre giorni di test collettivi prima dell’inizio della nuova stagione di F1. Le squadre avranno così tutto il tempo di studiare e assecondare i dati accumulati nelle varie sessioni, senza la necessità di spostare uomini e mezzi nel pochissimo tempo a disposizione. Il lavoro da svolgere per meccanici, tecnici e ingegneri sarà certamente tanto e con i tempi molto compressi. Chi avrà una buona base di partenza potrebbe essere sulla buona strada in vista della prima parte di stagione rispetto agli avversari.

C’è sicuramente tanto interesse per vedere chi avrà fatto al meglio i “compiti a casa” durante la pausa invernale, in particolare dopo aver analizzato le differenze tra le vetture e i colpi di mercato in ottica 2025. La Haas è stato il primo team a sciogliere la riserva, comunicando che entrambi i piloti saranno in pista in tutti i tre giorni, alternandosi tra mattina e pomeriggio.

Orari e info utili

Il layout del Bahrain International Circuit

I test pre-stagionali che ci condurranno dritti alla prima gara della stagione F1 2024 si terranno dal 21 al 23 febbraio. Gli orari sono esattamente identici per ognuna delle giornate, con il semaforo verde che darà il via alle sessioni alle ore 10:00 locali (le 8:00 in Italia). Piccola pausa di un’ora tra le 14:00 alle 15:00, per poi continuare fino alle 19:00, quando la notte sarà ormai calata sul Bahrain International Circuit.

Il gran caldo e gli sbalzi di temperatura, in particolare nelle serate, influenzeranno certamente le risultanze della pista. Il secondo settore sarà certamente il più indicativo per quanto riguarda la componente aerodinamica, mentre il lungo rettifilo iniziale (più di un chilometro di lunghezza) farà capire i valori in campo in merito alle potenze delle varie PU.

Mercoledì 21 febbraio

FP: 8:00-12:00, 13:00-17:00 Diretta Sky Sport F1 HD / Diretta web Livegp.it

Giovedì 22 febbraio

FP: 8:00-12:00, 13:00-17:00 Diretta Sky Sport F1 HD / Diretta web Livegp.it

Venerdì 23 febbraio

FP: 8:00-12:00, 13:00-17:00 Diretta Sky Sport F1 HD / Diretta web Livegp.it

Al termine di ogni giornata di test, Livegp sarà in onda con uno speciale di “Circus!”, per analizzare tutti temi caldi di giornata e fornirvi le news da Sakhir in tempo reale.

Nicola Saglia