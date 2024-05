La giornata di gare della domenica di Le Mans si apre con il round della Moto3, che vede David Alonso vincitore sul circuito francese, seguito sul podio da Daniel Holgado in seconda posizione e dall'olandese Colin Veijer sul terzo gradino, dopo uno scontro portato avanti fino all'ultimo giro della corsa.

Bagarre serrata fino all'ultimo giro insieme ad Holgado e Veijer, Alonso converte la pole in vittoria

Dopo aver conquistato la pole position nelle Qualifiche del sabato, è stato proprio David Alonso a portare a casa la vittoria sul circuito della 24 Ore, conducendo una gara calma e ben calcolata. Il pilota del team CFMoto ha infatti mantenuto la concentrazione, dopo una partenza che gli è costata la testa della corsa e che lo ha visto subire alcuni sorpassi.

Il colombiano è rimasto in attesa, sempre attaccato ai piloti della top5, fino a pochi giri dalla fine, quando ha dimostrato la sua superiorità a livello di passo. La bagarre che ne è scaturita è rimasta serrata fino alle ultime curve, caratterizzata da sorpassi, contro-sorpassi e anche qualche contatto da parte trittico di testa composto da Holgado, Veijer e Alonso.

All'arrivo al traguardo è Alonso a trionfare, completando il sorpasso su Holgado (RedBull GasGas Tech 3) nel corso dell'ultimo giro, a chiudere il podio Veijer (Liquid Moli Husqvarna Intact GP). Ottima gara anche di Adrian Fernandez, partito in terza posizione ma costretto alla rimonta dopo aver scontato un doppio Long Lap e di Joel Esteban, quarto al traguardo dal 16esimo posto in griglia.

Gara disastrosa per Muñoz dopo il contatto con Riccardo Rossi, Joel Esteban arriva in rimonta

David Muñoz, ottavo in griglia alla partenza, è stato protagonista di una splendida prima parte di gara, condotta a ridosso del gruppo di testa e portando a termine diversi sorpassi che gli hanno permesso di rimanere stabilmente alle spalle del leader Holgado.

Le prospettive di vittoria per il pilota spagnolo si sono però infrante durante lo svolgimento del giro 8, quando un contro-sorpasso forzato su Riccardo Rossi ha avuto come risultato la caduta di quest'ultimo, ponendo uno stop alla gara dell'italiano, che stava avanzando sempre più nelle posizioni di testa e aveva dimostrato di avere un ottimo passo gara.

Completato uno dei due Long Lap di penalità datogli dalla direzione gara e rientrato in 21esima posizione, il pilota di BOE Motorsport è stato costretto al ritiro a seguito di una caduta nel T1, che ha segnato la fine della sua gara.

Luca Lunetta a punti e primo degli italiani, ritirati Bertelle e Farioli

Arriva in zona punti Luca Lunetta (team SIC58 Squadra Corse), che nel corso della gara ha dovuto rimontare dalla sua 15esima posizione, chiudendo la gara pienamente nei punti in undicesima posizione.

Gara sfortunata per Filippo Farioli, costretto al ritiro durante il primo giro a causa di un problema alla frizione riscontrato alla partenza. Stessa sorte per Matteo Bertelle, che è rimasto in pista fino al sedicesimo giro, quando un ulteriore problema tecnico sulla sua moto del team Rivacold Snipers l'ha costretto al ritiro.

Moto3 | GP Francia: risultati della gara