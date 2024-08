WorldSBK | Portimão: Danilo Petrucci è la sorpresa del Venerdì, Razgatlıoğlu 3°

Il primo tramonto di Portimão vede Danilo Petrucci prendersi il Venerdì portoghese, a sorpresa. Il pilota ternano di Barni Spark Racing Team riesce a piegare il pari-marca Álvaro Bautista ed il leader di classifica Toprak Razgatlıoğlu in un WorldSBK che promette grandi emozioni nei prossimi due giorni.

Danilo Petrucci si candida per le gare, ancora problemi per Razgatlıoğlu

Era iniziato con un ottimo 4° posto il weekend di Danilo Petrucci a Portimão, ma le conferme sono arrivate nelle FP2. Il pilota Ducati si piazza al primo posto nel turno crepuscolare in Portogallo, dove la V4R ha dato dei segnali veramente incoraggianti per quanto riguarda la performance in ottica gara. Il pilota di Marco Barnabò ha preceduto l'ufficiale Álvaro Bautista: se il bi-campione è in 2ª posizione, la caduta negli ultimi minuti di sessione fa capire come lo spagnolo sia al limite per stare con i migliori.

Fuma la BMW di Toprak Razgatlıoğlu in un Venerdì che ha visto il turco chiudere in testa la FP1. La M1000RR numero 54, però, ha fatto i capricci: sia nel primo pomeriggio che nelle FP2 del fumo è uscito dalla moto bavarese del leader di classifica. Questo problema, che non si sa se sia lo stesso della mattinata, ha fatto sì che Razgatlıoğlu non potesse disputare gli ultimi minuti di sessione, chiudendo comunque al 3° posto e rimanendo grande favorito per quanto riguarda le gare di questo weekend, nonostante non abbia migliorato il pomeriggio.

Yamaha e BMW nuovamente competitive

È stato un Venerdì complicato anche per Nicolò Bulega: l'italiano, già febbricitante, ha avuto a che fare con un problema tecnico che lo ha tenuto fermo per tutte le FP1. Nonostante ciò, il pilota Aruba.it Racing - Ducati ha saputo mettersi in 4ª posizione nella sessione pomeridiana, confermandosi così come uno dei grandi contendenti anche in questo fine settimana. Rialzano la testa due grandi delusi di questa prima parte di stagione: Dominique Aegerter ha chiuso come miglior Yamaha in 5ª posizione davanti al compagno di marca Jonathan Rea, 6° a poco più di due decimi.

Rialzano la testa anche le altre BMW con Michael Van der Mark e Garrett Gerloff, rispettivamente 7° e 8° nelle classifiche combinate del Venerdì. Il primo si conferma sui livelli di Most due settimane fa, dove ha chiuso 4° in Gara 2. Il texano, invece, conferma il grande feeling con il tracciato di Portimão. Quarto nelle FP1, un problema alla sua M1000RR nelle fasi iniziali del turno ha messo i bastoni tra le ruote al futuro pilota Puccetti Racing. A chiudere i primi dieci ci sono la Kawasaki di Alex Lowes e la V4R di Michael Ruben Rinaldi, il quale ha dimostrato degli ottimi passi in avanti prima della caduta negli ultimi 10' di turno.

WorldSBK | Portimão: i risultati combinati del Venerdì

Credits: WorldSBK Website

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSSP | Portimão, Superpole: Adrián Huertas riparte dalla pole, dietro grande Italia