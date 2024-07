WorldSSP | Donington Park, Gara 1: Huertas stravince sul duo Manzi-Montella

Fin dalle prime battute Adrián Huertas egemonizza la gara del sabato WorldSSP. Lo spagnolo del team Aruba.it Racing impone un gran passo prendendosi in pochi giri un ingente margine sul gruppetto degli inseguitori formato da Yari Montella e Stefano Manzi, che chiudono i 19 giri sul tracciato di Donington Park rispettivamente in terza e seconda posizione.

Ritmo di un'altra categoria dello spagnolo

L'ottima partenza rende la strada per il trionfo già molto facile dall'inizio per Adrián Huertas sulla Panigale V2 che in una manciata di giri regola l'inseguitore italiano Yari Montella di Barni Spark Racing Team imprimendo un distacco di quasi un secondo e mezzo. Si temeva per un calo della gomma dovuto al gran passo che Adrián stava tenendo a metà gara, visti i tempi sull'ordine del 1'29" basso che eguagliavano quelli delle moto BSB categoria Superbike sullo stesso circuito. La lotta per il secondo gradino del podio, il primo disponibile vista la corsa eccezionale dello spagnolo che firma la quinta vittoria in stagione, vede protagonisti i piloti tricolori Manzi e Montella che concludono in quest'ordine la gara. Il pilota Yamaha recupera il campano nelle ultimissime battute di gara, ipotecando così la piazza d'onore e dando involontariamente una mano a Huertas in ottica campionato. Segue Jorge Navarro, in crescita costante sulla bicilindrica, che ha la meglio dopo aver lottato per gran parte dei diciannove giri con Valentin Debise e Bahattin Sofuoglu, rispettivamente quinto e sesto.

Corsi 13°, Lorenzo Baldassarri arranca insieme ad Antonelli

Thomas Booth-Amos chiude settimo a 12" dal leader di giornata, nonostante il Long Lap Penalty scontato a metà manche. Chiudono la top 10 Oliver Bayliss, Niki Tuuli (penalizzato dopo la bandiera a scacchi, ndr) e Lucas Mahias decimo. Solo tredicesimo Simone Corsi che vede alle sue spalle Lorenzo Baldassarri 14° e che conquista così i primi punti in sella alla Triumph. Fatica anche il portacolori Althea Racing Team Niccolò Antonelli, che posiziona la Panigale in diciannovesima casella. OUT Giannini e Marcel Schroetter sulla MV Agusta, vittima di un contatto con Federico Caricasulo, anch'egli penalizzato per la manovra e 16° in classifica.

WorldSSP | Donington Park: i risultati della Gara 1

Damiano Cavallari

