WorldSBK | Donington Park, Gara 1: non c'è storia, Razgatlıoğlu vince su Lowes e Bautista

Come ampiamente pronosticabile, a Donington Park non c'è storia. Toprak Razgatlıoğlu domina Gara 1 del WorldSBK: nemmeno inquadrato dalle telecamere, il turco diventa già il pilota più vincente della storia di BMW con 6 vittorie. Sul podio Alex Lowes e Álvaro Bautista, partito 12°.

Razgatlıoğlu da “Chi l'ha visto” a Donington Park

La regia internazionale ha deciso di inquadrare Toprak Razgatlıoğlu solo all'inizio dell'ultimo giro nel corso di Gara 1. Il turco ha mantenuto la testa della corsa in partenza, l'unico possibile momento di difficoltà per l'imprevedibilità del momento. Il passo tenuto dal #54 è stato alieno: 1'26" basso di ritmo, con un solo giro in tutta la gara sul piede del 1'27" con un probabile errore. Fantascienza per chiunque altro pilota del WorldSBK. Sesta vittoria con BMW (e della stagione, ndr), 46ª della carriera tra le derivate di serie con tanto di festeggiamento “Rossiniano”: i vigili lo fermano per i suoi famosi stoppie, che gli sono costati una multa da 500 euro a Misano.

Alex Lowes continua a stupire, Álvaro Bautista convincente

Dietro al fenomeno turco, sempre più leader di classifica, la gara è stata incerta sotto ogni punto di vista. A salire sul podio per la quinta volta nel 2024 è la Kawasaki di Alex Lowes. Il pilota di casa è sempre più il riferimento di Akashi, rimontando dalla 5ª piazza: prima il sorpasso su Andrea Locatelli, poi quello su Scott Redding e Nicolò Bulega. Lowes ha poi lasciato la compagnia della lotta per il podio, issandosi come seconda forza nel Sabato di Donington Park.

Dopo un weekend in Emilia-Romagna da incubo, di gran lunga il peggiore degli ultimi due anni, Álvaro Bautista torna finalmente a ruggire. Partito 12° dopo una brutta Superpole in mattinata, Bautista ha azzardato con la scelta della SCX più morbida al posteriore, in controtendenza rispetto a molti dei suoi colleghi. Il #1 è partito da lontano ma ha rimontato in maniera molto tranquilla: i due sorpassi incriminati sono quelli su Redding e Bulega, entrambi arrivati alle “Esses” con i due rivali che sono stati costretti a prendere la via di fuga.

Finalmente Rea! Bulega soffre, Locatelli e Petrucci in top 10

Nicolò Bulega ha passato più di metà gara in seconda posizione, ma qualche giro in difficoltà gli ha fatto perdere la posizione su Lowes. Il secondo pilota Aruba.it Racing - Ducati ha faticato parecchio negli ultimi dieci giri, alzando il proprio ritmo e venendo superato anche dal compagno di squadra Bautista. Rimane la 2ª posizione in campionato per l'iridato WorldSSP: -33 a parimerito con Bautista.

Prima top 5 con Yamaha per Jonathan Rea che, a Donington Park, torna finalmente ad essere competitivo. Il nordirlandese ha rimontato rispetto ad una partenza abbastanza complicata, mostrando un ritmo piuttosto competitivo rispetto alla concorrenza. Per la prima volta nel 2024 Rea è la prima R1 al traguardo, beffando Andrea Locatelli nelle ultime frazioni. Il bergamasco precede all'ultimo Danilo Petrucci, 7° al traguardo. Dominique Aegerter, Michael van der Mark e Remy Gardner chiudono la top 10, mentre Andrea Iannone e Axel Bassani sono rispettivamente 11° e 12°, con Michael Ruben Rinaldi a chiudere la zona punti. Da segnalare il ritiro di Scott Redding, in lotta per il podio fino al 18° dei 23 giri previsti: purtroppo, una probabile foratura ha impedito al #45 di concludere quantomeno in top 5.

WorldSBK | Donington Park: i risultati di Gara 1

