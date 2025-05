FIA F3 | Monaco, Sprint Race: Stenshorne splende nel caos del Principato

A Montecarlo, dove il talento fa la differenza più che altrove, è Martinius Stenshorne a brillare nella Sprint Race di FIA F3, conquistando una vittoria autoritaria per Hitech TGR. Con lui sul podio, Tuukka Taponen e Laurens van Hoepen, entrambi ART Grand Prix.

Una gara movimentata fin dal giro di formazione, con un colpo di scena firmato Domingues, fermo con la sua VAR alla Rascasse e costretto poi al ritiro insieme ad altri quattro piloti nel caos del primo giro.

Resoconto Sprint Race

Martinius Stenshorne porta a casa 11 punti pesantissimi, rilanciandosi in classifica. A Monaco sorpassare resta un’impresa, ma tra errori, incidenti e strategie di sopravvivenza, il norvegese è stato perfetto. Ha beneficiato dello stallo di Alessandro Giusti (MP Motorsport) al via - partito dalla pole con griglia invertita, - ha preso la testa, ha gestito e ha vinto. Negli ultimi giri Stenshorne gestisce con sangue freddo, aumentando il margine fino a 1,2 secondi e siglando il giro veloce proprio all’ultima tornata. ART può comunque sorridere: Taponen e van Hoepen completano il podio in seconda e terza posizione.

Giusti, dopo il disastro in partenza, ha limitato i danni con un quarto posto davanti a Tramnitz. Chiudono la zona punti Wurz (6°), Camara (7°) che si è visto togliere il giro veloce, Boya (8°), Sharp (9°) e Voisin (10°), autore di un finale turbolento con contatto e sorpasso subito da parte di Sharp.

La prova di forza di Boya, in lotta con Voisin nella seconda parte di gara, ha messo in evidenza quanto sia fondamentale la difesa in questo tracciato. Lo spagnolo, inoltre, ha aiutato il team Campos in una gara in cui il suo compagno di squadra, nonchè pole sitter della Feature Race, Nikola Tsolov, ha perso posizioni in seguito ad una sosta ai box per problemi tecnici.

La gara ha visto la safety car uscire nel corso del primo giro, restando in pista fino al giro 8. Cinque sono i piloti che sono stati costretti al ritiro. Noel Leon in lotta contro Rafael Camara, che però non si concretizza al tornante. Callum Voisin, così, prova l'attacco ai suoi danni, ma va in contatto con il pilota del team Prema, costretto al ritiro. Subito dopo il tornante, fermi gli altri quattro piloti ritirati. Santiago Ramos che urta Lacorte. L'italiano si gira e Domingues e Hedley, che sopraggiungevano alle sue spalle, non hanno potuto evitare il contatto.

Il leader del campionato Camara, chiude così una gara che gli ha fatto perdere solo 2 punti sugli inseguitori. Il problema a Tsolov e il ritiro del suo compagno di squadra Stromsted per una foratura dopo un contatto con Benavides vanno a suo beneficio, dopo che era stato costretto a retrocedere di posizioni per la penalità inflitta in seguito alle qualifiche.

Ordine arrivo

Ecco l'ordine d'arrivo della Sprint Race di F3 a Monaco:

Crediti foto: livetiming F3

Prossimo appuntamento con la F3 domani ore 8 italiane per la Feature Race.

Anna Botton