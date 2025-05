FIA F3 | Monaco, qualifiche: prima pole per Tsolov, male gli italiani

Al 22° tentativo Nikola Tsolov è riuscito finalmente a conquistare la sua prima pole position in FIA Formula 3. Il pilota di Campos Racing e del Red Bull Junior Team ha prevalso nelle qualifiche di Monaco e proverà a riconfermarsi nel Principato dopo la vittoria della Sprint Race dell'anno scorso così da rientrare nella corsa iridata dopo una sessione travagliata per i piloti in cima alla classifica.

Gruppo A

La prima sessione dedicata ai piloti con numeri pari ha visto una bella battaglia per il primato grazie all'evoluzione della pista e all'assenza di interruzioni: tra i piloti in lotta è stato proprio Nikola Tsolov, già il più veloce nella sessione di prove libere del giovedì, a registrare il miglior tempo all’ultimo giro con un impressionante 1:24.887 che si rivelerà decisivo per il bulgaro di Campos Racing. Dietro a lui di 127 millesimi troviamo il suo compagno di squadra Mari Boya che, dopo una sessione travagliata tra traffico e giri cancellati per bandiere gialle, si è rimesso in carreggiata nel finale per un 1-2 Campos nel primo gruppo.

Credits: Formula 3 / X.com

Ad oltre mezzo secondo troviamo tutti gli altri con Noel Leon terzo sulla sua Prema a precedere un Charlie Wurz (Trident) in ripresa dopo le ultime tappe difficili per il figlio d’arte austriaco. Quinto tempo di sessione per Tuuka Taponen (ART Grand Prix) davanti ad un Martinius Stenshorne (Hitech TGR) deluso e frustato per il traffico trovato alle Piscine e Rascasse nel suo ultimo giro mentre si stava migliorando. Seguono Louis Sharp (Rodin Motorsport) e un Noah Stromsted (Trident) reduce dall’incidente di ieri nelle prove mentre Ivan Domingues (Van Amersfoort Racing) e Brad Benavides (AIX Racing) completano la top 10 del primo gruppo.

Gruppo B

La seconda sessione (per piloti con numeri dispari) si è rivelata per fortuna di Tsolov molto più caotica. Purtroppo per i colori italiani è andata di nuovo molto male, a partire da un Nicola Lacorte che è andato lungo in curva 1 e per riprendere la marcia ha ricevuto assistenza esterna, con annessa bandiera nera per il pilota di DAMS Lucas Oil. Peggio è andata a Brando Badoer, che nel suo ultimo stint ha sbattuto con la sua Prema contro le barriere in uscita dalla Saint Devote, costringendo la direzione gara alla bandiera rossa a poco più di 3 minuti dalla fine. Tutto ciò ha compromesso il finale dei piloti del secondo gruppo, che alla ripresa hanno avuto un solo giro per superare il crono di Tsolov.

Nessuno è riuscito ad avvicinarsi minimamente, con il più veloce del gruppo, Roman Bilinski, che ha segnato un 1:25.332 per piazzare la sua vettura di Rodin Motorsport in prima fila. Subito dietro di 27 millesimi il suo compagno Callum Voisin che andrà a piazzarsi in seconda fila, poi Tim Tramnitz (MP Motorsport) con il terzo tempo del gruppo. Quarto il leader di classifica Rafael Camara (Trident) che però è stato messo sotto investigazione per un’infrazione durante la bandiera rossa insieme a tanti altri per le rispettive bandiere gialle. Quinto Laurens van Hoepen (ART Grand Prix) protagonista al suo ultimo giro di un contatto con le barriere del Tabaccaio che ha danneggiato la sospensione posteriore destra, poi Alessandro Giusti (MP Motorsport) col sesto tempo. Per gli italiani 12° Brando Badoer, 13° Nicola Lacorte e 15° Nicola Marinangeli.

Griglia di partenza provvisoria

Credits: fiaformula3.com

Le uniche certezze rappresentano le prime file con Nikola Tsolov che partirà dalla pole position domenica con Roman Bilinski accanto e con i loro rispettivi compagni Mari Boya e Callum Voisin dalla seconda fila. A seguire avremo Noel Leon e Tim Tramnitz dalla terza fila mentre dalla quarta in giù è ancora tutto in dubbio per gli esiti delle investigazioni da parte della direzione gara per il Gruppo B. In attesa delle loro decisioni, l’appuntamento è per la Sprint Race di domani alle ore 10:45 dove, al momento, ci sarebbe Alessandro Giusti a prendersi la Reverse Pole con Martinius Stenshorne accanto a lui dalla prima fila.

Andrea Mattavelli