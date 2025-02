F1 | Ecco la nuova Ferrari SF-25 per Leclerc e Hamilton: chi osa vince

Non ha atteso nemmeno la conclusione dell'evento di Londra per presentare l'arma con cui punterà senza mezzi termini a riportare il titolo a Maranello. Anzi: la Ferrari ha svelato le prime immagini della nuova SF-25 proprio mentre ad essere protagonista sul palco dell'O2 Arena era la McLaren, quasi a voler lanciare sin da subito il guanto di sfida al team campione del mondo.

Innovazione e pochi compromessi: la nuova Rossa realizzata per Charles Leclerc e Lewis Hamilton rappresenta un segno di discontinuità rispetto al passato, non soltanto chiaramente per la livrea ma soprattutto dal punto di vista tecnico. Se, da un lato, il bianco torna a fare la propria comparsa in maniera, forse troppo, evidente (in ossequio al main sponsor HP) ed il rosso assume una tonalità più scura, dall'altro sono le novità che caratterizzano la SF-25 a balzare subito all'occhio, in attesa della prima presa di contatto con la pista che avverrà tra poche ore a Fiorano in occasione dello shakedown.

Un primo sguardo alla nuova Ferrari SF-25

La scelta di optare per la sospensione pull rod anche all'anteriore rappresenta un'inversione di tendenza rispetto al recente passato, come evidenziato anche dal direttore tecnico Loic Serra. Una soluzione che permette di favorire il passaggio di un flusso più pulito verso l'ingresso dei canali Venturi, adottata proprio nell'intento di privilegiare i vantaggi dal punto di vista aerodinamico. Si tratta di una scelta che si inserisce nel quadro di un lavoro complessivo legato alla riduzione degli ingombri ed alla redistribuzione delle masse: a dimostrazione di ciò, anche l'allungamento del telaio nella zona anteriore della vettura. Anche le pance risultano leggermente più arretrate rispetto allo scorso anno, con l'apertura delle stesse che si presenta decisamente più generoso nella parte inferiore, mentre l'andamento anche nella parte posteriore appare più rastremato rispetto alla progenitrice. L'airbox è rimasto caratterizzato da una forma triangolare, mentre per il momento non sono apparse novità vistose nella zona dell'ala anteriore e posteriore, anche se è lecito attendersi una versione differente già a partire dai test in Bahrain.

Loic Serra: “La sospensione pull rod è solo uno dei cambiamenti”

"La SF-25 è un'evoluzione della SF-24 - ha sottolineato nelle prime dichiarazioni Serra - che è stata una eccellente base di partenza. Detto questo, abbiamo lavorato duramente, cambiando il 99% della monoposto, evolvendone l’architettura in maniera di massimizzarne le prestazioni. La sospensione anteriore pull rod è solo il più evidente dei tanti cambiamenti significativi che abbiamo apportato. La stagione che ci attende proporrà una sfida serratissima, nella quale ogni millesimo potrà contare. Siamo dunque pronti a fare del nostro meglio per trovare quei guadagni, anche marginali, che potranno fare la differenza. Non vediamo l'ora di scendere in pista”.

Vasseur: “Puntiamo a migliorare il secondo posto del 2024”

Il team principal Frederic Vasseur ha dal canto suo sottolineato: "Il lancio della nuova monoposto è un momento di grande emozione e orgoglio per tutto il team. La SF-25 è il risultato di mesi di lavoro intenso che tutta la squadra ha portato avanti con grande dedizione a Maranello e siamo entusiasti di vedere il frutto dei nostri sforzi concretizzarsi ed essere ormai pronto a scendere in pista. La scorsa stagione ci ha visto lottare fino all’ultima curva per il titolo Costruttori, e siamo determinati a costruire partendo da quella solida base, con l’obiettivo di puntare alla conquista di entrambe le classifiche. Abbiamo una nuova line-up, con Lewis che è arrivato ad affiancare Charles in squadra e ci sentiamo pronti a compiere come squadra quel passo avanti che ci manca per essere i migliori. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo pronti a dare il meglio per competere ai massimi livelli forti anche della passione e dell'entusiasmo dei nostri tifosi che sono una fonte inesauribile di ispirazione. Ora è il momento di iniziare a concentrarsi e di lasciare parlare la pista. Non vedo l’ora di incominciare la stagione".

Adesso la parola passa alla pista: sarà come da tradizione l'autodromo di Fiorano a tenere a battesimo la nuova Ferrari SF-25, con un bagno di folla che si appresta ad accogliere Lewis Hamilton e Charles Leclerc alla vigilia di una nuova sfida iridata che sarà praticamente vietato sbagliare.

Marco Privitera