FIA F2 | Imola, Feature Race: Hadjar di un soffio su Bortoleto, Antonelli quarto

Isack Hadjar è il vincitore della Feature Race di FIA F2 di Imola, quarto round stagionale della categoria cadetta. Secondo successo quest'anno per il pilota francese dopo quello ottenuto nella gara lunga di Melbourne due mesi fa. Secondo posto invece per il poleman Gabriel Bortoleto, che sembrava avere però un miglior passo del vincitore. Giù dal podio invece Andrea Kimi Antonelli, quarto al traguardo nell'appuntamento di casa.

Hadjar vince ancora

Dopo aver conquistato la pole position venerdì Bortoleto sperava di poter vincere la Feature Race. Ciò non è però accaduto a causa di una brutta partenza da parte del brasiliano che lo ha fatto retrocedere in quarta posizione. Nonostante ciò il campione in carica della FIA F3 ha dimostrato un ottimo passo riuscendo ad entrare in zona DRS alle spalle del vincitore. L'attacco non è però arrivato ed alla fine la vittoria è sfumata a causa dell'errore al via.

Il podio è stato completato da Joshua Dürksen, terzo al volante della Dallara del team AIX Racing. Primo podio in FIA F2 per il pilota paraguaiano ed anche i primi punti stagionali sia per lui che per il suo team in una stagione che non era sicuramente partita col piede giusto.

Giù dal podio invece Andrea Kimi Antonelli, scattato dalla quarta casella in griglia ed arrivato nelle medesima posizione. Il pilota italiano non è riuscito a tenere il passo dei primi ma è comunque riuscito a portare a casa punti importanti nell'appuntamento casalingo. Il bolognese si trova infatti al sesto posto in classifica piloti staccato di 32 punti dalla vetta.

Top-5 completata invece dal vincitore della Sprint Race di ieri Franco Colapinto. A seguire Paul Aron, che grazie a questo sesto posto si è portato a sole 5 lunghezze dal leader Maloney in classifica piloti.

Settimo Jak Crawford, davanti a Juan Manuel Correa e Victor Martins, autore anche del giro più veloce in gara. Ultimo punto per Richard Verschoor, decimo al traguardo.

Tanti errori ai box

La corsa di oggi è stata caratterizzata da tanti errori ai box che hanno condizionato diversi piloti. Il primo a farne le spese è stato Oliver Bearman, che durante il suo pit stop ha spento la monoposto, perdendo così l'occasione di giocarsi la vittoria quando si trovava in testa dopo la partenza.

Altro colpo di scena invece al trentesimo giro: Amaury Cordeel, rientrato per montare le gomme più morbide mentre si trovava al comando, è ripartatito con una ruota posteriore non avvitata. L'errore è costato così un probabile podio al pilota belga.

Dopo l'appuntamento di Imola la FIA F2 sarà impegnata già la prossima settimana sulle stradine del Principato di Monaco. In campionato, nonostante lo 0 di oggi, Maloney mantiene la vetta con 68 punti, 5 più di Aron. Terzo invece Hadjar, che grazie al bottino di 25 punti ottenuto oggi si è portato a sole 9 lunghezze dalla vetta.

Classifica Feature Race FIA F2 Imola

Carlo Luciani

