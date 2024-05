FIA F2 | Imola, Sprint Race: Colapinto all'ultimo respiro

Primo successo in FIA F2 per Franco Colapinto, vincitore della Sprint Race di Imola davanti a Paul Aron. Il pilota argentino è riuscito a conquistare la prima posizione soltanto nel corso dell'ultimo passaggio, approfittando di un'uscita non perfetta dalla Rivazza da parte di Aron, che dopo aver condotto la gara si è dovuto accontentare del secondo posto.

Colapinto vince, Maloney acciuffa il podio

Gara avara di sorpassi quella andata oggi in scena ad Imola in FIA F2, che ha visto Colapinto tagliare il traguardo per primo davanti ad Aron e al leader della classifica piloti Zane Maloney. Quest'ultimo ed il vincitore sono stati gli autori dei pochi sorpassi degni di nota di questa corsa.

Al terzultimo giro il barbadiano, dopo aver passato la maggior parte della gara alle spalle di Amaury Cordeel, ha rotto finalmente gli indugi riuscendo a scavalcare il poleman di giornata, che non è quindi riuscito ad approfittare della griglia invertita per conquistare quantomeno il podio.

Il sorpasso valido per la vittoria è invece avvenuto nel corso dell'ultimo giro alla staccata del Tamburello. Il pilota argentino si è così lanciato verso la vittoria, coronata anche con il giro più veloce in gara fatto registrare nel corso del dodicesimo passaggio.

Safety car al via

La Sprint Race di Imola si è aperta con una partenza rocambolesca che ha visto diversi piloti coinvolti in un incidente. La partenza lenta del vincitore ha tratto in inganno gli inseguitori, causando il ritiro di ben 5 piloti: Hauger, Stanek, Hadjar, Durksen e Fittipaldi. Inevitabile l'ingresso della safety car, che è rientrata soltanto al termine del quinto giro.

Anche Andrea Kimi Antonelli è stato protagonista di una brutta partenza che forse lo ha salvato dal botto iniziale ma che lo ha fatto retrocedere in dodicesima posizione. Il pilota italiano non è poi riuscito a recuperare più di una posizione su una pista non semplice per i sorpassi, terminando la corsa all'undicesimo posto.

Meglio invece il suo compagno di squadra Oliver Bearman, che ha conquistato la quinta posizione davanti a Gabriel Bortoleto. Primi punti in campionato per Taylor Barnard (settimo), reduce dall'ottima esperienza in Formula E con McLaren.

Ultimo punto per Richard Verschoor, ottavo. In top ten anche Kush Maini e Zak O'Sullivan. Prossimo appuntamento domani mattina con la Feature Race.

Classifica Sprint Race FIA F2 Imola

Carlo Luciani

