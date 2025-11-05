MotoGP | GP Portogallo: tutte le informazioni per il weekend in Algarve

La MotoGP torna in Portogallo per il penultimo round della stagione 2025, con grandi assenti e alcune novità sulla griglia, mentre rimane ancora aperta la lotta per la terza posizione in classifica piloti.

La lotta per il terzo posto è aperta in Portogallo

Il titolo mondiale è stato ormai assegnato da tempo e Marc Márquez, nonostante non concluderà la stagione a causa dell’infortunio a spalla, ha dimostrato di non avere rivali in sella alla Ducati GP25. Oltre al titolo iridato, la ciliegina sulla torta in questa stagione è stata la certezza matematica del secondo posto in classifica per il fratello Álex Márquez, che con Gresini ha condotto una stagione decisamente degna di nota. In Portogallo, quindi, ciò che resta da assegnare nella parte alta della classifica è proprio la terza posizione, contesa ancora una volta tra Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Dopo il fine settimana in Malesia, i numeri favoriscono il pilota Aprilia, che al momento si trova al terzo posto, sebbene i punti a separarli non siano così tanti.

Alle spalle del duo di piloti della VR46 Rider Academy arriva poi in classifica Pedro Acosta, che in Portogallo potrebbe avere la sua possibilità. A dividere il portabandiera KTM dalla terza posizione di Bezzecchi sono solo 31 punti, e allo spagnolo manca ancora la prima vittoria in carriera, che invece sembra essere arrivata per tutti gli altri. Chi cerca riscatto - sia in pista che in classifica - è poi Fermin Aldeguer, che dopo la vittoria a Mandalika si è preso il titolo di Rookie of the Year, ma è stato penalizzato a causa della pressione delle gomme. Insieme a lui ha voglia di replicare i risultati precedenti Joan Mir, che dopo due podi ora punta alla tripletta. Sulla griglia di partenza di Portimao si schiererà inoltre un inedito della categoria: Nicolò Bulega debutterà infatti in sella Ducati GP25, sostituendo Marc Márquez. Il pilota italiano ha appena chiuso al secondo posto nel campionato di Superbike, riuscendo così a testare la MotoGP e a prendere parte al penultimo weekend della stagione.

L'Autódromo Internacional do Algarve

- Lunghezza: 4,59km

- Curve: 15 (9 a destra e 6 a sinistra)

- Rettilineo più lungo: 970m

- Distanza gara Moto3: 19 giri (87,25km)

- Distanza gara Moto2: 17 giri (96,43km)

- Distanza Sprint MotoGP: 12 giri (55,104km)

- Distanza gara MotoGP: 25 giri (114,8km)

MotoGP | GP Portogallo: tutti gli orari del weekend

Il Gran Premio del Portogallo 2025 verrà trasmesso come di consueto per intero su Sky Sport MotoGP (ch. 208) e di conseguenza sulla piattaforma NowTV. Per poter vedere le sessioni in chiaro, appuntamenti sono su TV8 eccezionalmente per tutto il weekend, con la trasmissione in diretta di tutte le sessioni di Qualifica e di tutte le Gare.

Vogliamo ricordare poi ai lettori che LiveGP.it seguirà in diretta tutto ciò che accadrà sul tracciato di Portimao sia sul nostro sito che sul canale Youtube della redazione. Ecco quindi tutti gli orari del weekend:

Giovedì 6 novembre

17:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 7 novembre

10:00 | Moto3 FP1

10:50 | Moto2 FP1

11:45 | MotoGP FP1

14:15 | Moto3 Practice

15:05 | Moto2 Practice

16:00 | MotoGP Practice

Sabato 8 novembre

9:40 | Moto3 FP2

10:25 | Moto2 FP2

11:10 | MotoGP FP2

11:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

13:45 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

14:40 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

16:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 9 novembre

10:40 | WUP MotoGP

12:15 | Gara Moto2 (differita TV8 11:00)

14:00 | Gara MotoGP (differita TV8 12:15)

15:30 | Gara Moto3 (differita TV8 14:00)

