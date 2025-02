MotoGP | Sepang Test, Day 2: Morbidelli primo su Quartararo e Álex Márquez

Cala il sipario anche sul secondo giorno di test ufficiali della MotoGP a Sepang, che ha visto i piloti ufficiali ritornare in pista per continuare a lavorare in vista della stagione 2025. Assenti dalla sessione di oggi Jorge Martín, Fabio Di Giannantonio e Raúl Fernández, tutti vittime di infortuni nella giornata di ieri.

Morbidelli in testa al gruppo, Quartararo ancora in cima

Dopo la caduta nella giornata di ieri del suo nuovo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, il compito di testare la GP-24 per il team Pertamina Enduro VR46 è toccato tutto a Franco Morbidelli, che ha chiuso la sessione con il miglior tempo sul giro. Lavoro intenso per il pilota italo-brasiliano, che ha portato a casa un crono di 1:57.210 nel corso del 18esimo di 49 giri totali completati. Verrà affiancato nel box in via eccezionale da Michele Pirro che, in quanto pilota collaudatore Ducati, prenderà il posto di Di Giannantonio nelle restanti ore di prove in pista.

Lo insegue a poca distanza in seconda posizione Fabio Quartararo, che dopo il primo tempo nelle prove di ieri sembra conservare il suo stato di forma in questi test, consentendo a Yamaha di portare avanti il lavoro di sviluppo. Buoni anche i suoi compagni di casacca Miguel Oliveira e Jack Miller, che in sella alla M1 del team Prima Pramac Yamaha si piazzano in settima e nona posizione. A separarli solo Marco Bezzecchi (1:57.955) in ottava posizione, unico pilota Aprilia ufficiale presente, visto l'infortunio del compagno Martín, che è stato sostituito da Luca Savadori. Posizione sostanzialmente invariata rispetto a ieri per Alex Rins, pilota ufficiale Yamaha, che ha chiuso la giornata in 12esima posizione e con un miglior tempo di 1:58.275.

A chiudere la lista dei primi quattro si trova il duo Gresini Racing, con Álex Márquez che conserva il terzo posto di ieri con un tempo di 1:57.340 fatto segnare nelle prime fasi della sessione, seguito al quarto posto dal nuovo compagno Fermín Aldeguer, che chiude in 1:57.545 e come miglior rookie di giornata.

Bagnaia ritorna in Top 5, buon lavoro da parte di Honda

Quinto posto allo scadere del tempo per Francesco Bagnaia, che a seguito della giornata di ieri in cui ha portato in pista una versione non aggiornata del telaio, oggi è riuscito a far segnare tempi più incoraggianti, concludendo con un miglior giro in 1:57.652. Ruoli invertiti in casa Ducati Lenovo rispetto al primo giorno, visto che Marc Márquez ha chiuso in 14esima posizione, con un tempo di 1:58.447.

Ancora pienamente in Top 10 invece Joan Mir, che in quanto Honda più veloce fa segnare un giro in 1:57.791 e riesce a replicare il risultato del primo giorno, chiudendo quindi in sesta posizione. Quindicesimo posto invece per il compagno Luca Marini, che porta a casa un miglior tempo di 1:58.518, fatto segnare a pochi minuti dalla fine della sessione.

Lavoro diverso in casa Honda LCR, con Johann Zarco che chiude in 12esima posizione e il compagno Somkiat Chantra, debuttante per la stagione 2025, in 20esima con un tempo di 1:59.038, riuscendo però a concludere più giri di tutti, per un totale di 65 tornate sul circuito malese.

Credits: Honda HRC Castrol su X

Miglioramenti in KTM grazie ai nuovi aggiornamenti, più fatica in Tech3

Giornata decisamente positiva per il team KTM Factory, che dopo i risultati nella media nella giornata di ieri, oggi chiude con settimo posto di Pedro Acosta, che ha concluso 44 giri totali e ha fatto segnare un miglior tempo di 1:57.805. Bene anche il suo compagno Brad Binder (1:58.132), che conclude all'undicesimo posto e non troppo distante dai tempi del gruppo di testa.

La casa austriaca ha inoltre debuttato in questa giornata di test con degli aggiornamenti aerodinamici nella parte posteriore della moto, cosa che hanno fatto molti team e che cercherà di permettere a KTM di colmare la distanza tra sè e il gruppo Ducati.

Più indietro in classifica invece il duo di KTM Tech3 composto da Maverick Viñales e Enea Bastianini, che hanno chiuso rispettivamente in 16esima e 17esima posizione, appena davanti al rookie di casa Trackhouse Racing Ai Ogura (1:58.611).

MotoGP | Sepang Test, Day 2: i risultati del secondo giorno

Credits: MotoGP

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | Sepang Test, Day 1: Non solo Jorge Martín, quanti infortuni in Malesia