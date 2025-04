CIV | Misano, Supersport Gara 1: Ottaviani lancia la caccia al titolo

Solo una bandiera rossa mette fine alla splendida battaglia tra Luca Ottaviani e Xavier Artigas per la vittoria di Gara 1 del Dunlop CIV Supersport. A spuntarla è il pilota MV Agusta, ma l'ex Moto2 ha dato del filo da torcere al #111. Il podio è completato dalla Yamaha di Stefano Valtulini.

Ottaviani-Artigas: la Supersport ha un nuovo protagonista

La Supersport ha completato le proprie fatiche due giri prima delle 13 tornate previste alla vigilia. Luca Ottaviani conquista il quarto successo consecutivo dopo la tripletta tra Mugello e Imola dello scorso anno che comunque non gli ha permesso di aggiudicarsi il titolo di campione italiano. Il pilota MV Agusta, sfumato il sogno WorldSSP, cercherà di alzare il tricolore alla fine dell'anno, ma dovrà confrontarsi con un nuovo rivale. Xavier Artigas non ha certo bisogno di presentazioni: lo spagnolo è stato uno dei piloti più promettenti in Moto3, ma la sua avventura nel Motomondiale si è chiusa dopo solo un anno di Moto2. Ripiegato sulla Kawasaki Ninja ZX-6R 636 il #43 ha fatto valere tutto il proprio potenziale arrivando al 2° posto e dando filo da torcere a Ottaviani.

Valtulini porta la “vecchia R6” a podio

Se Kawasaki ha già portato la nuovissima 636 in pista, lo stesso non si può dire di Yamaha: la nuovissima R9, che sta dominando nel WorldSSP, scenderà in pista nel Dunlop CIV a partire dal 2026. Fino ad allora la R6 di Stefano Valtulini porta a termine il proprio compito in maniera egregia: il #43 conquista il primo podio della sua avventura con Promodriver davanti alla Ducati Panigale V2 di Andrea Mantovani, che chiude la top 5 con la 955 di Mattia Rato. C'è una seconda Yamaha in top 10, quella di Matteo Patacca che parte al meglio dopo un 2024 veramente difficile. A chiudere i primi dieci sono Federico Fuligni, Lorenzo Dalla Porta, Emanuele Pusceddu e Bryan D'Onofrio. La corsa è stata interrotta a causa di una bandiera rossa provocata da Samuel Di Sora, Marco Bussolotti e Andrea Giombini.

CIV | Misano: i risultati di Gara 1 Supersport

Credits: Perugia Timing

Da Misano - Valentino Aggio

