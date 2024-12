Moto3 | Guido Pini sarà al via con Intact GP nel 2025

Dopo settimane di speculazione è finalmente arrivata l'ufficialità. Guido Pini, uno dei più grandi talenti nel panorama motociclistico nazionale, il prossimo anno affronterà la prima stagione di carriera in Moto3. Il pilota toscano sarà al via con la Husqvarna preparata da Intact GP al fianco di David Muñoz.

Un 2024 all'inseguimento

Il passaggio di Guido Pini al mondiale Moto3 nel 2025 era tutt'altro che scontato per il pilota seguito da Emilio Alzamora. Pini si è infortunato al polso all'inizio dell'anno, perdendo così le prime cinque gare del JuniorGP e mettendo a repentaglio anche la stagione nella Red Bull Rookies Cup. Una volta tornato dall'infortunio il #96, al primo anno nel massimo campionato giovanile mondiale, ha lasciato tutti senza parole: il debutto di Portimão lo ha visto vincente in Gara 2 dopo il secondo posto conquistato nella prima manche. Quella in Portogallo è stata la prima di tre vittorie stagionali per il pilota dei Pata Talenti Azzurri, il quale nell'ultimo round di Estoril ha conquistato il 2° posto in campionato nonostante non abbia preso parte a (quasi) metà stagione. Terminare tra i primi tre del JuniorGP permette ai piloti di iscriversi al Motomondiale anche senza aver raggiunto i 18 anni di età, così come nel caso di Álvaro Carpe (vittorioso sia in Rookies Cup che nel JuniorGP e al via con Ajo alla prossima Moto3, ndr) e di Máximo Quiles (3° in campionato e pilota Aspar Team nel 2025, ndr).

Terminata la rincorsa alla sella

Il nome di Guido Pini era sicuramente sulla lista di molte squadre di Moto3, ma senza i requisiti adeguati non si può scommettere su un nome che, potenzialmente, sarebbe potuto arrivare 4° e sarebbe stato così costretto ad un altro anno tra i giovani. Con l'ultimo round del JuniorGP disputatosi a Motomondiale finito, c'erano ancora delle selle da definire. Indicativamente, il futuro di Pini era diviso tra Leopard Racing, Intact GP e MLav Racing. La squadra riferimento di Honda in Moto3 ha preferito David Almansa al giovane italiano, reduce da una stagione difficile in Snipers al fianco di Matteo Bertelle. Altra possibilità concreta era quella della squadra inglese, anche se con supporto diretto da parte di Leopard. Alla fine l'ha spuntata Intact GP, squadra che con Collin Veijer e Ayumu Sasaki negli ultimi due anni si è issata come una delle formazioni più competitive della entry class.

“Il mio sogno di correre in Moto3 si è avverato, sono molto contento” è la prima dichiarazione di Pini da pilota del Motomondiale. “Dopo il grave infortunio subìto all'inizio della stagione concludere 2° nel JuniorGP e salire al mondiale è un sogno che si avvera. Ci tengo a ringraziare la mia squadra e tutti quelli che mi stanno attorno: quest'anno in particolare mi hanno supportato nel mio ritorno in sella”.

Valentino Aggio

