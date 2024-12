MotoGP | Dal 2026 torna il GP Brasile a Goiânia

Il Motomondiale si prepara per tornare in Brasile a partire dal 2026 all'interno del Goiânia International Racetrack Ayrton Senna. DORNA ha annunciato il ritorno nello stato sudamericano con un contratto che durerà almeno fino al 2030.

Una nuova tappa si aggiunge al calendario della MotoGP: il Brasile. Il tracciato di Goiânia non è nuovo al panorama delle due ruote, sede di un appuntamento del Mondiale dal 1987 al 1989 prima della breve parentesi ad Interlagos nel 1992. Successivamente il Motomondiale ha gareggiato anche a Rio de Janeiro con alcuni eventi che si sono tenuti dal 1995 al 2004.

Brasil Motorsport, protagonista nell'organizzazione anche del Gran Premio di San Paolo di Formula 1, lavorerà con la MotoGP per dar vita a questo evento a Goiânia insieme al Governo di Goiás.

La pista dovrà essere ammodernata per soddisfare gli standard del Motomondiale, attualmente l'impianto è usato dai campionati nazionali compreso il Stock Car Pro Series. Il circuito ha una metratura di 3.835 metri, intervallati da 11 curve e da un lungo rettilineo di partenza ed arrivo.

Il Governatore Ronaldo Caiado ha affermato in un commento:

ll ritorno della MotoGP™ a Goiás è un traguardo storico per noi. Goiânia sarà, nei prossimi cinque anni, la sede della MotoGP™ in Brasile. Stiamo lavorando per garantire che le infrastrutture e i servizi forniscano un'esperienza indimenticabile per i piloti, team e appassionati