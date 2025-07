WorldWCR | Donington Park: Herrera e Neila si dividono le vittorie

Il vento sta cambiando nel WorldWCR, anche se con una certa calma. Il campionato mondiale femminile è tornato in azione a Donington Park dopo oltre due mesi da Cremona. Se a vincere sono sempre María Herrera e Beatriz Neila Santos, sono in parecchie a potersi giocare il podio.

Herrera-Neila, la lotta al titolo rimane spagnola

La classifica parla chiaro: anche in questa stagione la lotta per il titolo rimarrà in terra spagnola. María Herrera, vincitrice di Gara 1 sfruttando le scaramucce tra le altre tre avversarie, è ancora leader della classifica iridata. La pilota di Klint Forward ha battagliato fino all'ultimo con Ana Carrasco nell'edizione inaugurale del campionato, perdendo nell'ultimo weekend a Jerez de la Frontera. Dopo il weekend in Regno Unito Herrera conserva solo 9 punti di vantaggio sulla propria sfidante.

Beatriz Neila Santos si è rivelata la più grande sorpresa fino a questo punto del 2025. Veloce, ma mai per lottare per la vittoria nel 2024, la tre volte campionessa del WEC (Women's European Championship) si sta dimostrando un osso duro per le avversarie in questa stagione. A Donington Park è arrivata la prima pole per la #36, seconda in Gara 1 dietro a Herrera con l'intrusione di Chloe Jones all'ultimo passaggio. In Gara 2 è arrivata la rivincita per la pilota in forza al team Ampito Crescent Yamaha. A rimanere intruppata nel gruppo è stata proprio la leader del campionato Herrera, protagonista anche di un contatto al tornantino Melbourne. La #6, entrata all'interno di Jones, ha toccato la pilota di casa buttandola per terra e terminando così la corsa al 3° posto.

Sánchez conferma sul podio, Jones è la novità

Continua ad essere un passo indietro rispetto alle rivali per il titolo Sara Sánchez, che tanto aveva fatto ben sperare già lo scorso anno. La spagnola è uscita sconfitta in Gara 1 dalla beniamina inglese nel duello per la 3ª posizione. Chloe Jones si è presa di forza il primo podio a livello mondiale, dimostrando come il livello del gruppo centrale si stia alzando sempre più. Sánchez ha sfruttato il caos dell'ultimo giro per prendersi la piazza d'onore in Gara 2, tornando sul podio dopo il digiuno di Cremona all'inizio del mese di maggio.

Un'altra conferma ad altissimo livello - come se ce ne fosse bisogno - è arrivata da Roberta Ponziani. La seconda motociclista di Klint Forward, reduce dalla prima vittoria di carriera a Cremona, ha visto il proprio weekend partire in salita. L'italiana è stata squalificata dalla Superpole, dovendo così partire dal fondo dello schieramento in Gara 1. A suon di giri veloci, la rimonta della #96 è culminata con il 10° posto finale. Gara 2, invece, ha visto Ponziani chiudere al 5° posto al termine della battaglia con la francese Lucie Boudesseul, rispettivamente 5ª e 4ª nelle due gare.

Valentino Aggio

