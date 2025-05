WorldWCR | Cremona: prima vittoria per Roberta Ponziani

Festa in casa Klint Forward per il fine settimana del Cremona Circuit nel WorldWCR. Una straordinaria Roberta Ponziani ha conquistato Gara 1 con un sorpasso all'ultimo giro nei confronti della compagna María Herrera, capace di prendersi la rivincita nella manche domenicale.

Gara 1 | Ponziani svernicia Herrera all'ultimo giro: prima vittoria

A Cremona aveva conquistato il primo podio a livello mondiale, sempre sul tracciato lombardo è arrivato il primo successo. Roberta Ponziani ha portato a termine una gara tattica eseguita alla perfezione per fregare la compagna María Herrera all'ultimo giro. La pilota di casa ha sfruttato tutta la scia nel rettilineo più lungo del tracciato per superare la spagnola prima della staccata dell'ultima chicane. Un successo meritatissimo conquistato davanti alle due leader del campionato: Beatriz Neila Santos è stata spettatrice privilegiata ed ha così potuto chiudere il podio.

Astrid Madrigal ha superato all'ultimo giro una Sara Sánchez a dir poco sottotono per la quarta posizione. Avalon Lewis conferma l'ottimo livello per una rookie piazzandosi al 6° posto e precedendo il gruppetto capitanato da Tayla Relph: l'australiana ha avuto la meglio di Lucie Boudesseul, Isis Carreño, Emily Jones e Pakita Ruíz per la settima posizione. La debuttante veneta Denise Dal Zotto ha chiuso 15ª, mentre Beatrice Barbera è 21ª e fuori dai punti.

WorldWCR | Cremona: i risultati di Gara 1

Gara 2 | Herrera-Neila al contatto, vince María

Gara 2 ha regalato emozioni nel WorldWCR a Cremona, anche senza sorpassi per la vittoria. María Herrera torna al successo in pista con una difesa stoica nei confronti di Beatriz Neila Santos. La spagnola ha tentato l'attacco all'avversaria così come fatto da Ponziani in Gara 1, ma senza riuscirci: le due sono arrivate al contatto, con Roberta Ponziani che ha saputo sfruttare al massimo la lotta tra le due per completare la doppietta Klint Forward al secondo posto.

Neila Santos deve accontentarsi della terza posizione precedendo Sara Sánchez, più vicina al terzetto di testa ma ancora troppo distante per poter pensare di lottare per la vittoria. Avalon Lewis ha completato la top 5 precedendo Astrid Madrigal e Pakita Ruíz. Ancora punti per Denise Dal Zotto al 14° posto, finendo alla grande il suo primo weekend a livello mondiale.

WorldWCR | Cremona: i risultati di Gara 2

Valentino Aggio

