MotoGP | GP Catalunya, FP1: Martin beffa Marquez, 3° un ritrovato Binder

Le prove libere della mattina vedono il vice campione del Mondo del team di Paolo Campinoti Jorge Martin a prendersi la leadership, regolando un ottimo Marc Marquez ed un ritrovato Brad Binder sulla KTM. Primo degli italiani Francesco Bagnaia, che chiude 7°.

Marquez beffato all'ultimo da Martin

Lo spagnolo nelle prime libere sul tracciato di Barcellona dimostra di essere pronto fin dal primo turno in pista. Seppur tutta la sessione è stata comandata dall'otto volte iridato Marc Marquez che porta la sua Desmosedici Gresini Racing al secondo posto a +0.292 da Jorge Martin. L'attuale leader di classifica ha scalzato il compagno di marca dalla vetta negli ultimi minuti di sessione, facendo segnare il definitivo 1:39.579. Segue il sudafricano del team d'oltralpe Brad Binder che ottiene una buonissima terza posizione in vista del weekend catalano.

Per quanto riguarda il rookie della classe regina, ovvero Pedro Acosta, l'iridato Moto2 in carica si piazza al 4° posto. Il pilota GASGAS è pedinato dal connazionale Aleix Espargaro che sulla Aprilia RS-GP che segna un buon passaggio a +0.472 dal leader di Pramac. Sarà una stagione tutta da assaporare per “Il Capitano” che nella giornata do giovedi ha annunciato il ritiro a fine di questa stagione, aprendo così scenari interessanti anche in chiave mercato.

Francesco Bagnaia arretrato, è 7°

Sulla pista che lo scorso anno gli ha portato il dolore di quella brutta caduta Francesco Bagnaia fatica perlomeno in occasione delle FP1 del Montmeló. La voglia di riscatto per il detentore del titolo MotoGP c'è ma per questa mattina si deve accontentare della settima posizione a +0.724. A precedere il #1 è il pilota Ducati Alex Marquez che porta la seconda Gresini ad un passo dalla top 5. Augusto Fernandez, su GASGAS, Jack Miller e un buon Raul Fernandez chiudono le dieci posizioni della classifica.

Ci sono discreti progressi nel box Yamaha visto anche il nuovo pacchetto di aggiornamenti che Fabio Quartararo e compagni hanno testa giorni fa al Mugello grazie ad un test privato autorizzato grazie alle concessioni. Il francese però a poco più di venti minuti dalla conclusione accusa un problema alla moto che gli impone la quindicesima piazza sotto la bandiera a scacchi. Aggiornamenti anche in casa Honda con una nuova carena portata in pista da Johann Zarco.

MotoGP | GP Catalunya: i risultati delle FP1

Damiano Cavallari

