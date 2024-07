FIA F2 | Spa, qualifiche: Aron conquista i due punti della pole position

Le qualifiche di FIA F2 a Spa-Francorchamps hanno decretato la miglior prestazione da parte di Paul Aron. Il pilota estone non scatterà però dalla pole position nella Feature Race di domenica in quanto dovrà scontare una penalità di 10 posizioni in griglia rimediata proprio nel corso dell'ultima gara lunga ungherese. Dalla prima casella prenderà quindi il via Gabriel Bortoleto, secondo al termine della sessione odierna.

Hadjar sbaglia ma è in prima fila

Non poteva fare altrimenti Aron se non limitare i danni dopo aver subito la penalizzazione in griglia ed alla fine lo ha fatto al meglio con un tempo di 1:56.959. Il portacolori del team Hitech è stato l'unico ad ottenere un tempo al di sotto di 1:57, dimostrandosi ancora una volta molto veloce sul giro secco dopo la pole di appena una settimana fa ed ottenendo comunque i 2 punti in palio.

Ad ereditare la prima posizione è stato però Bortoleto, più lento di 168 millesimi di secondo. Alle sue spalle invece ha concluso Isack Hadjar. L'attuale leader della classifica piloti è stato autore di un buon giro, ma appena tagliato il traguardo ha scosso le braccia lamentandosi poi via radio di aver inserito per sbaglio la “safety mode”. Chissà se questo errore gli possa aver negato la pole position.

Antonelli è quinto

Buona anche la qualifica di Andrea Kimi Antonelli, che è riuscito a stampare il quinto tempo alla fine del turno. Dopo essersi affacciato nei piani alti della classifica già durante i primi giri lanciati, il pilota italiano è riuscito a migliorarsi nei minuti conclusivi, quando tutti i piloti sono tornati in pista con gomme morbide nuove.

Grazie alla penalità comminata ad Aron il pilota del team Prema scatterà dalla quarta casella domenica. Alle sue spalle ci sarà invece Zane Maloney, autore del sesto tempo cronometrato davanti a Franco Colapinto.

Subito dietro Richard Verschoor, ottavo seguito da Dennis Hauger e Zak O'Sullivan, che quindi partirà dalla pole position domani nella Sprint Race per via della regola che prevede l'inversione dei primi dieci qualificati.

Da segnalare anche la bandiera rossa sventolata dopo appena 6 minuti dall'inizio della sessione di qualfiche. L'interruzione, durata una decina di minuti, è stata causata da un problema che ha colpito la monoposto di Victor Martins. Davvero poca fortuna per il pilota francese, che è rimasto fermo in pista per poi cercare di ripartire invano prima di dover dire addio al turno. Un peccato dover scattare dal fondo vista la buona prestazione nel corso delle prove libere di questa mattina.

Domani alle 14:15 l'appuntamento con la Sprint Race.

Classifica qualifiche FIA F2 Spa

Carlo Luciani

LEGGI ANCHE: