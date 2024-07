FIA F2 | A Spa l'ultima tappa prima della pausa estiva

Nemmeno una settimana di pausa per la FIA F2, che dopo il round di Budapest tornerà subito in pista a Spa-Francorchamps per l'ultimo appuntamento prima della sosta estiva. La serie cadetta ripartirà poi da Monza dopo oltre un mese per le ultime quattro tappe stagionali, durante le quali si decideranno le sorti di un campionato che al momento è ancora molto incerto sia nella classifica piloti che in quella riservata ai team.

I piloti di testa cercano riscatto

Quello appena trascorso non è stato di certo un bel week-end per i piloti di alta classifica, che in Ungheria hanno racimolato solo una manciata di punti. Non è cambiata quindi la situazione al vertice, con Isack Hadjar ancora leader con 140 punti, 18 in più del suo principale rivale Paul Aron.

L'estone, che in Ungheria ha brillato soltanto nel corso delle qualifiche conquistando la pole position, inizierà il week-end di Spa in salita per via di una penalizzazione di 10 posizioni in griglia. Nel corso della Feature Race il pilota del team Hitech è stato infatti protagonista di due contatti per cui è stato penalizzato di 10 secondi, convertiti poi in due penalità da 5 posizioni in griglia nel successivo appuntamento non avendo terminato la gara. Hadjar avrà quindi un'ottima occasione per allungare in classifica prima del rush finale.

Occhi puntati anche su Andrea Kimi Antonelli, che dopo aver vinto la Sprint Race di Silverstone ha conquistato il successo anche nella gara lunga a Budapest. Il pilota italiano è ora salito al sesto posto nella classifica piloti e pian piano sta dimostrando di poter lottare nei piani alti.

Il circuito di Spa

Nonostante il tragico incidente del 2019 in cui perse la vita Anthoine Hubert, il tracciato di Spa-Francochamps è uno dei più amati da parte dei piloti. Con i suoi 7,004 km il circuito belga è il più lungo di tutto il campionato.

Dal punto di vista tecnico è difficile trovare il giusto equilibrio tra velocità ed alto carico aerodinamico. Se il primo ed il terzo settore sono molto veloci (dove anche le vetture di Formula 2 superano agevolmente i 300 km/h), lo stesso non si può dire del settore intermedio, molto più guidato. Bisogna quindi raggiungere un compromesso nel setup delle monoposto.

Per questo appuntamento le mescole scelte da Pirelli sono le medium e le soft. Non è da escludere che alcuni piloti provino a correre la Sprint Race (in cui la sosta non è obbligatoria) con le gomme più morbide, ma tutto dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche.

Gli orari del weekend

Tutte le sessioni della FIA F2 a Spa-Francorchamps saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1, canale 207.

Venerdì 5 luglio

11:05 - 11:50: Prove Libere

16:00 - 16:30: Qualifiche

Sabato 6 luglio

14:15 - 15:05: Sprint Race (18 giri o 45 minuti + 1 giro)

Domenica 7 luglio

10:00- 11.10: Feature Race (25 giri o 60 minuti + 1 giro)

Carlo Luciani

LEGGI ANCHE: