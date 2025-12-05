MotoGP | Le pagelle di fine stagione, KTM: quarto posto, ma manca qualcosa

Il 2025 è stato un anno molto positivo ma con qualche scivolone per KTM, che ha chiuso con Pedro Acosta al quarto posto in classifica mondiale, ma ha visto Brad Binder faticare di più a tenere il passo col suo compagno di squadra. La casa austriaca chiude infatti l'anno con la medaglia di legno nel campionato per team e il terzo posto in quello dei costruttori.

KTM la seconda “anti-Ducati” insieme ad Aprilia: voto 8

Il 2025 in MotoGP per il gruppo KTM non è stato privo di scossoni, a partire dal rischio di ritirarsi dal mondo delle corse a causa di problemi finanziari. Passata la tempesta però, la casa austriaca ha dimostrato di aver portato un progetto solido, che nel corso della stagione ha permesso al duo di piloti di togliersi delle soddisfazioni, sebbene non del tutto. Il gruppo KTM ha infatti chiuso l'anno con un quarto posto nella classifica per team e il terzo nei costruttori, qualificandosi a tutti gli effetti come seconda “anti-Ducati”. Oltre al marcio di Borgo Panigale infatti, chi è stato un protagonista nel 2025 è stata Aprilia, rilegando KTM a terza forza. Nonostante questo il bottino portato a casa è stato di 462 punti totali per il solo team Factory, anche se quelle che sono mancate sono state le vittorie, in un anno che si è concluso per il meglio, ma che avrebbe potuto portare molte più soddisfazioni.

Pedro Acosta quarto nel mondiale, ma ancora a secco di vittorie: voto 8

Per tutta la stagione il pilota che ha trascinato nella parte alta della classifica il marchio KTM è stato Pedro Acosta, che proprio per questo motivo ha chiuso al quarto posto in classifica piloti. Il pilota spagnolo ha iniziato il suo secondo anno in MotoGP con l'obiettivo di portare a casa la sua prima vittoria in Classe Regina, cosa che però non è ancora avvenuta. In un 2025 che ha visto molte prime volte, come quella di Fermin Aldeguer nel suo anno da rookie e dal primo successo di Raul Férnandez, al numero #31 è invece sempre mancato qualcosa per potersi guadagnare la medaglia d'oro al termine della gara. Questo diventa quindi l'obiettivo primario per il 2026, mentre la stagione appena passata si conclude con un totale di 307 punti in classifica e 5 podi conquistati in gara, che lo rendono una figura da tenere d'occhio in prospettiva del prossimo anno.

Credits: KTM

Brad Binder senza podi e in undicesima posizione: voto 6,5

Nel box KTM chi ha avuto invece più difficoltà è stato Brad Binder, che in questo 2025 sembrerebbe non aver trovato lo slancio che fino a questo momento ha caratterizzato la sua guida in tutti gli anni di MotoGP. Il pilota sudafricano porta a casa a fine stagione un undicesimo posto in classifica, in un'annata decisamente sottotono: il miglior risultato è stato infatti un quarto posto in Indonesia, mentre dall'altra parteci sono stati quattro ritiri. Con un totale di 155 punti il numero #33 ha però il merito di aver terminato tutte le gare che ha concluso all'interno della zona punti, ponendosi ora come obiettivo quello di migliorare la prestazione nel 2026.

Credits: KTM

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | Le pagelle di fine stagione, Aprilia: la crescita continua