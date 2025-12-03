MotoGP | Le pagelle di fine stagione, Aprilia: la crescita continua

La stagione 2025 di MotoGP è stata la migliore di sempre per Aprilia, che riesce a conquistare il secondo posto nel Mondiale Costruttori ed il terzo in quello Piloti. Grande protagonista e trascinatore è stato senza ombra di dubbio Marco Bezzecchi, mentre Jorge Martin ha vissuto un’annata complicata a causa degli infortuni che ne hanno limitato il rendimento.

Aprilia, la stagione migliore di sempre: voto 9

Il 2025 verrà ricordato come la miglior stagione di sempre per Aprilia, che conferma la crescita delle ultime stagioni andando a prendersi meritatamente il ruolo di “anti-Ducati”. Il Team di Noale infatti conquista uno straordinario secondo posto nel Mondiale Costruttori grazie soprattutto alle prestazioni di Marco Bezzecchi che è stato un vero e proprio trascinatore per la squadra grazie ai suoi 15 podi, 3 vittorie nella Sprint e 3 nella gara lunga e 5 pole position. Gli uomini Aprilia sono anche stati bravi a raddrizzare una stagione che non era iniziata nel migliore dei modi, sia per le difficoltà di adattamento alla RSGP da parte di Bezzecchi ma anche per gli infortuni patiti da Jorge Martin, che hanno pesantemente condizionato il suo 2025.

La squadra di Noale ha poi anche dovuto fare i conti con lo spagnolo, che ha tentato di rescindere il suo contratto prima della naturale scadenza a fine 2026. I risultati in pista e gli sviluppi portati hanno poi convinto Martin a restare, ma va dato atto e merito a Massimo Rivola ed i suoi uomini, che oltre al gestire al meglio la situazione con lo spagnolo, non si sono persi d’animo e hanno portato la RSGP al livello che abbuiamo potuto ammirare nella seconda parte di stagione. Se nel 2026 si riuscirà a confermare questo trend di crescita, allora il trono Ducati potrebbe seriamente vacillare.

Marco Bezzecchi, una crescita costante: Voto 9

Marco Bezzecchi è stato senza dubbio tra i grandi protagonisti di questa stagione di MotoGP 2025. Partito un pò in sordina a causa di un naturale adattamento ad una nuova moto ed un nuovo costruttore, il riminese si è anche trovato tutte le responsabilità di sviluppo in seguito agli infortuni patiti da Jorge Martin, quasi mai presente in questa annata sfortunata per lo spagnolo. Il Bez è riuscito nell’arduo compito di caricarsi l’Aprilia sulle spalle e di portarla a conquistare il secondo posto nei Costruttori ed il terzo in quello Piloti, in quella che verrà ricordata come la stagione migliore di sempre per il Team di Noale.

Il riminese ha infatti conquistato 15 podi complessivi, 3 vittorie nella Sprint (Misano, Mandalika e Phillip Island) e 3 nelle gare lunghe (Silverstone, Portimao e Valencia) oltre a 5 pole position (Austria, Misano, Mandalika, Portimão e Valencia). Bezzecchi è stato anche l’unico pilota che ha vestito i colori Aprilia a dominare una gara dal primo all’ultimo giro, oltre ad eguagliare il record di vittorie detenuto dall’ex capitano Aleix Espargaro. Il pilota italiano ha anche ottenuto un altro risultato storico per Aprilia, e cioè due vittorie consecutive in MotoGP, cosa che non era riuscita a nessuno prima di lui in sella alla RSGP. Le premesse per impensierire la Ducati nel 2026 ci sono tutte, adesso bisognerà vedere se il Bez troverà la continuità che gli serve per giocarsi il Campionato.

Jorge Martin, una stagione difficile: senza voto

Impossibile dare un voto alla stagione 2025 di Jorge Martin. Lo spagnolo ha infatti dovuto fare i conti con una serie di infortuni che non gli hanno permesso di prendere parte a quasi tutto il Campionato. Tutto è iniziato nei test invernali in Malesia, dove a causa di un high Side ha rimediato diverse fratture alla mano destra ed al piede sinistro. Successivamente, nel tentativo di recuperare più in fretta possibile, rimedia un altro infortunio durante una sessione di allenamento che non gli permette di rientrare prima del quarto appuntamento stagionale in Qatar. Ed è proprio sul circuito di Lusail che la stagione di Jorge Martin viene del tutto compromessa. Una caduta in gara infatti gli provoca la frattura delle costole ed un pneumotorace, che lo terranno a lungo lontano dalle competizioni.

Il colpo di scena però arriva durante il GP di Francia, dove viene annunciato che lo spagnolo vuole lasciare l’Aprilia al termine della stagione, andando a sfruttare una clausola che gli avrebbe permesso di liberarsi. Le parti si confrontano e nel weekend della Repubblica Ceca Martin annuncia di voler onorare il contratto. Brno segna anche il suo rientro in pista dove ottiene un settimo posto nella gara lunga che gli frutteranno i primi punti di questa stagione. Ma le disgrazie non sono finite ed in Giappone a causa di un errore nella staccata alla prima curva, tampona il compagno di squadra Bezzecchi, rimediando una frattura alla clavicola destra che mette la parola fine alla sua stagione. Martin riesce a recuperare soltanto per l’ultimo appuntamento stagionale di Valencia, dove non conquista punti ma può provare la nuova versione della RSGP nell’ultimo test dell’anno con la speranza di farsi trovare pronto nel 2026.

Julian D’Agata