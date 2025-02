F1 | Test Bahrain 2025, Day 2: Sainz al top davanti alle Ferrari ma Norris fa paura

E' Carlos Sainz la migliore prestazione del Day 2 dei test prestagionali della Formula 1 in Bahrain. Lo spagnolo, autore di 127 giri all'attivo, ha preceduto le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, con la Rossa apparsa non propriamente competitiva sul passo gara. Discorso differente per la McLaren che, con Lando Norris, ha impressionato notevolmente nella simulazione passo gara rinunciando al tentativo sul giro secco.

SAINZ AL TOP

Come lo scorso anno Carlos Sainz ha chiuso al comando il Day 2 dei test in Bahrain. Lo spagnolo, autore di una giornata piuttosto consistente e con ben 127 giri all'attivo, ha ottenuto la sua migliore prestazione all'inizio delle quattro ore pomeridiane a disposizione dei team, togliendosi lo sfizio di mettere dietro il suo successore Lewis Hamilton e il suo ex compagno di squadra Charles Leclerc, con le due Rosse distanti rispettivamente 31 e 83 millesimi dalla Williams.

FERRARI ENIGMATICA

Se dal punto di vista del giro secco, le indicazioni arrivate sono piuttosto confortanti non così si può dire per la simulazione sul passo gara per la Ferrari, con Charles Leclerc mai apparso al livello di un Norris già in formato Mondiale e dietro anche alla Mercedes che, con Kimi Antonelli, è apparsa piuttosto veloce anche con carico di benzina. Per l'italiano della Mercedes, ottime indicazioni sono arrivate anche sul giro secco, con la simulazione chiusa in P5 ma a pochissimi millesimi di distanza dal compagno di squadra George Russell.

LANDO MOSTRUOSO SUL PASSO GARA

In attesa del confronto diretto con Max Verstappen, in pista domani al posto di Liam Lawson, Lando Norris, dopo aver ottenuto la migliore prestazione nella giornata di ieri, ha certificato ancora una volta come la McLaren sia la vettura da battere in questo 2025. L'inglese, entrato in pista dopo un'ora abbondante dalla bandiera a scacchi, si è messo subito al lavoro sul passo gara, effettuando tre stint molto costanti e con tempi inavvicinabili per i diretti avversari.

IL RESTO DELLA GRIGLIA

Alle spalle dei primi cinque, l'Aston Martin con Lance Stroll si è presa la P6 di giornata davanti alla Red Bull che, con Liam Lawson, non ha brillato in questo Day 2. Dopo i problemi accusati in mattinata, il programma del neozelandese è stato “disturbato” da noie tecniche che hanno richiesto un lungo lavoro da parte dei meccanici ma che non ha gli impedito di mettere a referto 91 giri. Discreta la sessione anche per Jack Doohan, 8°, che ha preceduto il compagno di squadra Pierre Gasly e la Visa Cash App di Isaac Hadjar.

La classifica del Day 2 dei test di Sakhir

Vincenzo Buonpane