FIA F3 | Monaco, Feature Race: dominio di Tsolov, Camara fuori dai giochi

La tappa di Monaco della FIA F3 si chiude con la netta affermazione di Nikola Tsolov, autore di una prestazione perfetta nel tempio cittadino del motorsport. Il giovane pilota del Red Bull Junior Team, al volante della Campos Racing, ha conquistato la sua quinta vittoria in categoria dominando la Feature Race dalla pole alla bandiera a scacchi, davanti a Roman Bilinski (Rodin) e al compagno di squadra Mari Boya, regalando così una doppietta sul podio alla scuderia spagnola. Il leader del campionato Rafael Camara costretto al ritiro: si riapre il campionato.

Una gara a due volti: monotonia iniziale e caos finale

Nikola Tsolov con questa vittoria si rilancia prepotentemente nella corsa al titolo, riscattando il ritiro nella Sprint Race del sabato. In qualifica aveva già scritto una pagina di storia, firmando la prima pole position nella categoria.

Nonostante un avvio piuttosto ordinato, con pochi sorpassi nei primi giri, la seconda metà della corsa è stata tutt’altro che priva di colpi di scena. Tsolov ha inizialmente costruito un piccolo margine su Bilinski, mentre Boya si è mantenuto terzo, controllando il gruppo alle spalle. Le posizioni sono rimaste invariate fino al giro 18, quando Noel Leon ha sbattuto al Portier, provocando la prima safety car e annullando il vantaggio accumulato da Tsolov.

Alla ripartenza, il bulgaro ha gestito con freddezza la pressione, mentre dietro di lui iniziava un caos. Charlie Wurz, in lotta con una vettura danneggiata, ha bloccato il gruppo prima di finire a muro al giro 21. Questo secondo incidente ha portato a una nuova neutralizzazione, rallentando la corsa proprio mentre Rafael Camara sembrava in grado di rientrare nella zona punti.

Weekend nero per Rafael Camara, che ha dovuto scontare una penalità in griglia per infrazione del delta time sotto bandiera rossa nelle qualifiche. Partito 11°, il brasiliano della Ferrari Driver Academy è riuscito a risalire fino alla nona posizione, prima che un problema alla gomma posteriore destra lo costringesse al ritiro a soli sei giri dal termine. Un colpo di scena che riduce il suo vantaggio in campionato su Tim Tramnitz a soli 13 punti. Il tedesco di MP Motorsport ha concluso in quinta posizione, alle spalle di Callum Voisin, ancora una volta in lotta con Boya per il podio.

La top 10 ha beneficiato dei ritiri dei piloti del team Trident, nonostante il trenino monegasco abbia lasciato spazio a poche variazioni di classifica. Dietro ai primi cinque si sono piazzati Laurens Van Hoepen (sesto), Tuukka Taponen (settimo), Martinius Stenshorne (ottavo), Louis Sharp (nono) e Alessandro Giusti (decimo).

Focus Italia: doppio ritiro e retrovie

Fin dalle qualifiche, i portacolori azzurri hanno faticato a trovare il ritmo tra i muretti del Principato. Brando Badoer, al volante della Jenzer Motorsport, partiva dalla 26esima posizione dopo una sessione compromessa e una Sprint Race complicata. La sua Feature Race è terminata nel peggiore dei modi: al 22° giro ha perso il controllo della vettura al Portier, finendo in testacoda e costringendo la direzione gara alla seconda neutralizzazione con safety car. Un errore che ha chiuso in anticipo un weekend da dimenticare per il figlio dell’ex pilota di F1 Luca Badoer.

Ancora più sfortunato Nicola Lacorte, che ha dovuto ritirarsi anzitempo per problemi tecnici. Il pilota dell’Alpine Academy, schierato con la Van Amersfoort Racing, si è fermato ai box poco dopo metà gara, manifestando evidenti difficoltà alla monoposto. Il suo ritiro è arrivato al termine di un fine settimana condizionato da problemi di bilanciamento e una posizione di partenza in fondo al gruppo (29esimo in griglia), che non gli ha mai permesso di esprimere il proprio potenziale.

Infine, Nicola Marinangeli ha completato la gara nelle retrovie dopo essere stato coinvolto in un contatto nei primi giri con Bruno Del Pino, che ha danneggiato la sua vettura e compromesso la prestazione. Partito 28esimo, il pilota italiano non è mai riuscito a risalire, chiudendo lontano dai riflettori e ancora una volta fuori dalla zona punti.

Ordine di arrivo

Ecco l'ordine d'arrivo della Feature Race di FIA F3 2025 a Monaco:

La F3 si sposterà ora a Barcellona per il quinto appuntamento stagionale. La classifica resta apertissima, con Camara ancora leader ma insidiato da Tramnitz e, ora più che mai, da un Tsolov in grande spolvero.

Anna Botton