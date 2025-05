F1 Academy | Miami: Doriane Pin vince e si avvicina alla vetta della classifica

La F1 Academy è tornata dopo solo una settimana di pausa sul circuito di Miami per il terzo round del campionato tutto al femminile. Un weekend che è stato parzialmente rovinato dal maltempo, che ha causato la cancellazione di gara 2. Se Chloe Chambers è stata la protagonista delle qualifiche, conquistando la pole position, Doriane Pin è stata invece la vincitrice dell'unica gara disputata sul tracciato della Florida. La pilota Mercedes avvicina così Maya Weug nella classifica generale, portandosi ad un solo punto dalla pilota della Ferrari Driver Academy.

Doriane Pin vince gara 1 in rimonta

Dorian Pin ha vinto gara 1 sul tracciato di Miami. La pilota Mercedes, partita dalla sesta posizione, ha superato la pole sitter Emma Felbermayr al quarto giro della gara, e ha concluso la gara in testa. Secondo posto per Alisha Palmowski (Red Bull), protagonista di un’ottima rimonta. Terzo posto per Chloe Chambers (Red Bull Ford), anche lei protagonista di una rimonta. Ottima gara anche per la leader del campionato Maya Weug (MP Motorsport) che ha terminato in quarta posizione. Quinta posizione per Nina Gademan (Prema Racing) e sesta piazza per Aurelia Nobels (ART Grand Prix). Settimo posto per la pilota Prema Tina Hausmann, mentre Rafaela Ferreira (Campos Racing) termina in ottava, dopo essere partita in seconda posizione. Nona posizione per Courtney Crone (ART Grand Prix) e chiude la top ten la compagna di squadra Lia Block.

La gara è stata caratterizzata da una grande battaglia per le prime sei posizioni nei primi giri della gara. E con una Safety Car al primo giro della corsa, causata da Ella Llyod, che ha compiuto una frenata azzardata e ha colpito la pilota Rafaela Ferreira. Ultima posizione per la pole sitter Emma Felbermayr, che ha avuto un problema alla vettura a metà corsa.

Ecco le parole di Dorian Pin al termine di gara 1:

È davvero speciale: la mia prima vittoria con la griglia invertita. Sono davvero felice, un bel sollievo! Penso che oggi siamo stati intelligenti dalle qualifiche a Gara 1. Abbiamo evitato le auto in partenza e poi il ritmo è stato buono fino alla Safety Car. Poi è stato un po' più complicato, ma è stato gestito bene. La ripartenza con la Safety Car è stata positiva e abbiamo vinto, quindi sono davvero contenta. Sono punti importanti per la classifica, il giro più veloce della gara e un bene per la squadra. Abbiamo lavorato duramente per tornare più forti qui a Miami dopo le gare difficili dell'anno scorso.

Gara 2 cancellata per il maltempo

La seconda gara del weekend di Miami per la F1 Academy non si è disputata a seguito del maltempo scatenatosi sulla città della Florida. Un violento acquazzone ha reso impraticabile la pista e dopo vari giri di formazione la direzione gara ha deciso di annullare la partenza della gara.

Un peccato per la pole sitter Chloe Chambers, che aveva la possibilità di avvicinarsi alle posizioni alte della classifica, dopo l'ottimo passo dimostrato durante tutto il fine settimana.

Doriane Pin si avvicina, Maya Weug graziata dalla pioggia

Con il risultato ottenuto in gara 1, Doriane Pin avvicina in classifica la leader Maya Weug, distante ormai un solo punto dopo tre weekend di gara. La pilota della Ferrari Driver Academy può sorridere al termine di questo fine settimana, perché grazie alla pioggia è riuscita a mantenere la leadership del campionato. Occasione sprecata per Doriane Pin invece di tentare il sorpasso in classifica. Tuttavia il campionato è ancora aperto, con altre contendenti come Chloe Chambers e Alisha Palmowski, che ben si sono comportate in queste prime gare e che si possono inserire nella lotta al titolo.

Federica Passoni