F1 | GP Olanda, qualifiche: Ferrari, si poteva fare di più?

La Scuderia Ferrari esce delusa dalle qualifiche del GP Olanda di F1, con Charles Leclerc che si è piazzato in sesta posizione mentre Lewis Hamilton è settimo. La domanda quindi sorge spontanea, si poteva fare meglio?

Una qualifica al di sotto delle aspettative

Le qualifiche del GP Olanda di F1 lasciano l’amaro in bocca alla Scuderia Ferrari, con Charles Leclerc sesto e Lewis Hamilton settimo. Ci si chiede se si poteva ottenere qualcosa di più oggi, ma per gli uomini di Maranello la strada è stata tutta in salita questo weekend, considerato che il circuito di Zandvoort mal si adatta alle caratteristiche della SF-25. In Ferrari infatti hanno dovuto fare i conti con un venerdì difficile nel quale l’assetto della monoposto si è rivelato errato, e la squadra ha dovuto fare gli straordinari nella notte tra venerdì e sabato per ritrovare la strada giusta. Sia Leclerc che Hamilton quindi si sono trovati a dover affrontare una qualifica con pochi riferimenti, e la sensazione è che di più oggi era difficile ottenere.

Charles Leclerc dal canto suo rimprovera anche se stesso per aver commesso un errore alla curva 10 che poteva metterlo quanto meno in seconda fila. Il monegasco ha infatti dichiarato: “Oggi è stata una giornata molto difficile. In weekend come questi arrivi in qualifica senza avere dei riferimenti e non sapevo cosa aspettarmi dalla macchina a causa dei tanti cambiamenti che abbiamo fatto venerdì. Questa però non è una scusa perché da parte mia non ho fatto un buon lavoro in qualifica, in Q3 infatti non sono riuscito a mettere insieme il giro che potevo fare. La quarta posizione era alla nostra portata. Se poi valutiamo tutto nell’insieme poteva andare anche peggio perché la sesta posizione è al di sotto delle nostre aspettative, ma questo weekend è stato il mio miglior risultato”.

Hamilton: “Domani vogliamo mettere pressione a chi ci sta davanti”

Chi ancora non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel è Lewis Hamilton, che nelle qualifiche del GP Olanda di F1 non riesce ad andare oltre la settima posizione. Il sette volte Campione del Mondo così come il compagno di squadra è stato alle prese con una monoposto difficile da guidare in quel di Zandvoort, ed i tanti cambiamenti di setup fatti nel venerdì non lo hanno di certo aiutato. Hamilton però ha approcciato questo fine settimana con una mentalità più ottimista rispetto alle ultime uscite, così come dichiarato ai giornalisti al termine di questa giornata: “Oggi ho avuto un feeling migliore e dopo alcune riflessioni ho cambiato decisamente il mio approccio al weekend. Ho fatto dei cambiamenti nella preparazione che mi hanno reso più rilassato e positivo. Questa non è la pista ideale perché la macchina è sempre molto difficile da guidare, ma il sesto ed il settimo posto sono un risultato solido e spero di migliorare domani mettendo pressione a chi mi sta davanti. Dobbiamo spingere”

Hamilton poi prosegue parlando dei miglioramenti che la squadra ha fatto tra venerdì e sabato: “Non penso che come squadra sia cambiato qualcosa, ma io ho cambiato per cercare di avvicinarmi a Charles. Come team abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme perché nelle FP1 eravamo indietro di 1.6 secondo ed il gap dalle McLaren era molto alto. Siamo riusciti ad avvicinarci ma il distacco è più grande di quello che avevamo sperato. Per la gara invece spero di avere condizioni miste, in modo da mettere pressione a chi ci sta davanti ed ottenere più punti possibile”.

Julian D’Agata