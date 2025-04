MotoGP | GP Qatar: sogni del podio infranti per Maverick Viñales

Sotto le luci del Qatar la domenica di MotoGP per Maverick Viñales si è conclusa nel peggiore dei modi sperati, dato che il pilota spagnolo ha perso il secondo posto conquistato durante la Gara, a causa della pressione anomala delle gomme, finendo ufficialmente al quattordicesimo posto.

KTM Tech3 veloce già il venerdì e il sabato

Il weekend del Qatar è stato particolarmente positivo per Maverick Viñales, a partire dalla giornata di venerdì che si è conclusa con delle buone prestazioni da parte del pilota spagnolo, con l'accesso diretto al Q2 grazie alla posizione conquistata nel corso del turno di Practice e con un quinto posto la mattina, durante le Prove Libere 1. Le sensazioni della prima giornata in pista sono state più che positive per lo spagnolo, che ammette di avere fiducia nel progetto KTM e sente che stanno colmando il gap che hanno rispetto al resto dei piloti sulla griglia.

Sono contento del lavoro di oggi. Ogni volta che salgo in moto, ci sentiamo meglio, facciamo un passo avanti e mi diverto sempre di più! Abbiamo ancora un distacco dai piloti più veloci, ma sento che lo stiamo colmando progressivamente. Dopo il Gran Premio d'Argentina, abbiamo trovato qualcosa che mi ha permesso di avere un migliore equilibrio sulla moto, quindi abbiamo lavorato su questo assetto che sembra funzionare bene per noi. Mi aspetto di essere più competitivo nella Sprint che nelle qualifiche domani, ma vediamo come va. Non vogliamo porci limiti, continueremo a dare il massimo e vedremo a che punto siamo. La cosa più importante è avere fiducia nel processo, continuare a credere che possiamo arrivare in cima. Per ora sta andando bene, più velocemente di quanto pensassi, quindi continuiamo così.

Le prestazioni sono andate solo migliorando con l'arrivo del sabato qatariota, che ha visto il pilota numero #12 qualificarsi in sesta posizione sulla griglia con un nobile tempo di 1:51.059, a soli +0.560 di distacco dal poleman. Forte del piazzamento in classifica, Viñales è riuscito a chiudere la Gara Sprint in decima posizione, limitando i danni rispetto al distacco a livello di performance con il resto del gruppo e chiudendo appena fuori dalla zona punti.

Abbiamo commesso un errore nella scelta delle gomme per la Sprint, ma nel complesso siamo soddisfatti della nostra giornata, è stata davvero positiva. Ci siamo qualificati bene e mi sentivo forte nei primi tre, quattro giri della volata. Pensavo davvero di poter recuperare sull'anteriore, ma poi le nostre gomme sono calate molto con la morbida al posteriore e non sono riuscito a tenere il ritmo. La scelta sarà più facile domani, visto che useremo le medie, ma guardiamo avanti alla gara principale: siamo in una situazione completamente diversa rispetto a due round fa, molto migliore, quindi siamo ottimisti. Continuiamo a lavorare.

Secondo posto sfumato in gara a seguito della penalità

La realizzazione di tutte le aspettative che alleggiavano all'interno del team dopo le buone prestazioni dei due giorni precedenti si sono concretizzate nel corso della Gara della domenica. Proprio in questa occasione infatti Maverick Viñales è stato protagonista di una corsa impressionante, che ha visto il pilota spagnolo scalare la classifica dalla sesta posizione sulla griglia, arrivando a un certo punto a prendere addirittura la leadership della gara e chiudendo infine in seconda posizione, alle spalle del vincitore Marc Márquez. Questa performance arriva in un momento complicato per KTM, ma conferma d'altro canto come il binomio Viñales e il marchio austriaco stia iniziando a funzionare come sperato.

Dobbiamo essere contenti dei passi in avanti che stiamo facendo, è ovvio che ancora devo capire a pieno la moto e la squadra, ma comunque sono molto felice del livello che stiamo portando. Oggi mi sono divertito molto e ho guidato come so fare io, la KTM ha dei punti di forza che coincidono con i miei punti di forza e quindi quel binomio funziona bene. Dobbiamo continuare a lavorare e soprattutto essere calmi, dal primo giorno siamo stati positivi e concentrati e sono contento del risultato. La mia fiducia con KTM è intatta, è un marchio che mi piace molto da quando sono piccolo e con cui volevo correre, il rapporto è diverso da quello che ho avuto con altri marchi ma sono contento. Quando ti vedi lì dietro è difficile capire cosa fare e come migliorare, ma quello che ho capito è che bisogna avere costanza e disciplina per arrivare davanti, e oggi l'abbiamo fatto.

Podio assolutamente inaspettato in casa KTM, specialmente nel box del team Tech 3, che ha visto il proprio pilota diventare il primo non-Ducati ad essere salito sul podio dall'inizio della stagione 2025. La gioia però è durata poco, dato che già al termine della gara - quando ancora i piloti erano nel parco chiuso - è arrivata la comunicazione della FIM di un'investigazione in corso nei confronti di Viñales, per una presunta irregolarità nella pressione delle gomme. Il comunicato ufficiale, arrivato ben dopo la fine dell'azione in pista, riporta infatti che la moto del pilota spagnolo monta delle gomme la cui pressione è inferiore rispetto ai livelli consentiti, infrazione per cui è prevista una sanzione di 16 secondi aggiuntivi rispetto al risultato della gara. Maverick Viñales passa quindi dal secondo al quattordicesimo posto in classifica, slittando al limite della zona punti: una macchia su un weekend che sarebbe potuto essere perfetto, ma che in ogni caso riporta una KTM in netta ripresa rispetto all'inizio della stagione.

Valentina Bossi

