MotoGP | GP Qatar, Francesco Bagnaia soddisfatto: "Partendo 11° è difficile fare di più"

Il weekend di Francesco Bagnaia al Gran Premio del Qatar MotoGP è stato fortemente condizionato dalla qualifica, che lo ha visto concludere in 11ª posizione dopo una caduta. La Sprint non ha regalato soddisfazioni, ma nella gara domenicale Pecco ha dato il meglio di sé per salire sul podio, raddrizzando un fine settimana nero fino a quel momento.

Una domenica positiva: “Però sono arrabbiato”

I noti problemi di Francesco Bagnaia nella Sprint non si sono presentati nel Gran Premio domenicale. La gioia per un podio per nulla scontato rimane: in questa MotoGP rimontare dalla 11ª alla 2ª posizione (Maverick Viñales penalizzato di 16" per la pressione delle gomme, ndr) non è cosa da tutti: “È stata durissima - ammette Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP - ma sono arrabbiato perché vorrei fare anche al sabato quello che faccio la domenica”.

Francesco Bagnaia poi spiega meglio la dinamica della corsa: “Sono partito meglio, ma riuscivo a superare gli altri”. Le difficoltà a sorpassare incontrate nella Sprint non ci sono state nel Gran Premio. La rincorsa del #63 è durata per tutta la corsa, ma poi ha presentato il conto: “Ho faticato un po' negli ultimi giri, ma è normale se si parte così indietro e si fanno tanti sorpassi”. Il pilota Ducati infine conclude: “Tutto sommato è un risultato positivo: partendo 11° è difficile sperare in qualcosa di più, ma è stata colpa mia in qualifica”.

Il duello con Morbidelli: “Stava facendo la sua gara”

Uno dei momenti più emozionanti della domenica di Lusail è stato il duello che ha visto Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli lottare per la terza posizione. Un duello che è costato a Bagnaia diverso tempo nei confronti della coppia di testa formata da Marc Márquez e Maverick Viñales: “Con Franco [Morbidelli] abbiamo perso circa un secondo". Questa è l'analisi di Bagnaia, che poi continua: “Lui stava facendo la sua gara. Quando mi sono liberato di Morbidelli ed ho spinto per riprendere i primi due ho accusato il degrado della gomma. Avevo tante vibrazioni soprattutto nelle curve a destra”.

Feeling migliorato in sella: “Mi sento bene ma non sono ancora al 100%”

Nel complesso quello di Francesco Bagnaia non è stato un weekend da buttare, anzi: “Questo weekend mi sono trovato molto bene, tranne per l'errore in qualifica. È stata una gara molto veloce e sono contento. Mi sento bene sulla moto ma non ancora al 100%. Sto facendo fatica a sentire il limite con la gomma davanti, anche oggi ero in difficoltà sotto quel punto di vista”. Bagnaia guarda già al prossimo Gran Premio, che vedrà il paddock del Motomondiale impegnato a Jerez de la Frontera, pista dove lo scorso anno il ducatista ha vinto dopo un duello mozzafiato con Marc Márquez: “Jerez è una pista molto importante sull'anteriore, quindi sarà importante”.

Per chiudere il proprio intervento Francesco Bagnaia è tornato sull'errore commesso in qualifica che lo ha condannato alla 11ª casella sullo schieramento di partenza sia per la Sprint che per il Gran Premio: “Visto che il primo tentativo in qualifica non è andato a buon fine, al secondo probabilmente mi sarei dovuto tenere un po' più di margine evitando di esagerare nelle staccate. Era più importante partire avanti piuttosto che stendersi”. Un errore che senza dubbio servirà da lezione al due volte iridato MotoGP.

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | GP Qatar, gara: Marquez trionfa, Viñales e Bagnaia a podio