F1 | Il 2025 è qui: Williams presenta il modello FW47

Williams ha svelato la propria monoposto per il campionato F1 2025, togliendo i veli della FW47, per l'occasione in una livrea one-off blu scuro (sulla falsariga di quanto fatto da McLaren ieri): quella che verrà impiegata durante la stagione sarà svelata durante la presentazione collettiva a Londra di settimana prossima.

FW47 in diretta streaming

La scuderia ha mostrato i primi dettagli della FW47 durante il lancio trasmesso in diretta streaming, mentre si preparava al primo collaudo della nuova vettura a Silverstone (sul tracciato corto) con Carlos Sainz alla guida. Per quanto riguarda la parte tecnica di quello che abbiamo visto, non abbiamo ancora idea se i dettagli visti oggi siano poi quelli che effettivamente verranno installati anche sulla vettura che vedremo durante i test prestagionali.

Come in tutti questi casi, il test ha avuto solo una valenza funzionale, per controllare che tutto fosse a posto. Il riscontro del pilota spagnolo è stato incoraggiante:

“Tutto è andato bene e questa è una buona notizia. Un giro di installazione per una vettura appena nata è sempre un po' complicato, ma tutto ha funzionato bene, quindi ora possiamo lavorare su un piano di prove.”

In ogni caso Williams continua il processo ricostruttivo sotto la guida del nuovo team boss James Vowles con l'obiettivo di ottenere risultati sul medio-lungo termine, virtualmente per puntare al Titolo di F1 con la prossima generazione di monoposto. A titolo d'esempio, quest'anno, per fortuna, la scuderia ha evitato grosse problematiche relative all'approvvigionamento dei materiali e alla gestione delle fasi produttive.

Obiettivi sul medio-lungo termine

Stando alle dichiarazioni di Vowles, il lavoro di cambiamento in ottica futura sta progredendo e l'obiettivo rimane quello di diventare nuovamente un competitor per il primo posto nei Mondiali con un orizzonte temporale puntato verso il 2028:

"Ci vedrete progredire, ma quello che ho sempre detto è che ci siamo concentrati sul 2026, '27 e '28. (...) Quest'anno abbiamo apportato enormi cambiamenti infrastrutturali. Eravamo 700 persone, oggi siamo oltre 1050 e non abbiamo ancora finito. C'è molto altro in cantiere e tutto questo sta accadendo sullo sfondo."

I passi in avanti da parte della scuderia inglese sono comunque visibili e l'ingresso di Carlos Sainz, proveniente dalla Ferrari, ne fornisce evidenza. Lo spagnolo farà coppia con Alex Albon, alla quarta stagione in Williams, questa volta con un compagno di squadra che rappresenterà un benchmark interessante.

Tra le altre cose, Williams ha recentemente annunciato un accordo di sponsorizzazione con la società di software Atlassian, tornando a firmare accordi di un certo peso dal punto di vista della sponsorizzazione. L'ultimo accordo del genere era stato concluso con Rokit nel 2020, ma, dopo un brevissimo periodo di collaborazione, le due entità avevano deciso di separarsi, facendo finire la questione sul tavolo dei legali.

Per il momento Williams è la seconda scuderia a presentare la monoposto per il campionato F1 2025: solo la pista e il confronto con le altre vetture ci dirà se il lavoro impostato fino ad oggi è instradato sui giusti binari per tenere fede alle proprie ambizioni.

Luca Colombo